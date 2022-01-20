В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Торонто». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 20 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Рейнджерс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

После 39 матчей Нью-Йоркский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 54 очками на счету. «Каролину», идущую второй, он держит на расстоянии в 2 балла.

Последнюю встречу в «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» провели 4 января. В тот игровой день «синерубашечники» без шансов втоптали в лед «Эдмонтон» (4:1).

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто 1 2.95 X 4.40 2 2.05 Ставка

Пять следующих матчей «рейнджеры» скатали на выезде. В гостевом турне команда Жерара Галлана оформила три победы, но стартовала серия на чужой площадке с поражения от «Вегаса» (1:5).

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Три дальнейших встречи «Рейнджерс» провели в Калифорнии, где одержали верх над «Анахаймом» (4:1), слились «Лос-Анджелесу» (1:3) и грохнули «Сан-Хосе» (3:0). В недавней игре банда с Бродвея прихлопнула «Филадельфию» (3:2).

«Торонто»

Канадский клуб из Онтарио заработал 51 очко в 36 играх регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он по-прежнему замыкает первую тройку и отстает от лидеров на 6 баллов.

В конце прошлого и начале этого года у «Торонто» был успешный период, во время которого он успел выбить четыре победы. Обыграли «листочки» «Чикаго» (5:4), «Эдмонтон» (5:1), «Оттаву» (6:0) и снова «Эдмонтон» (4:2).

А вот после встречи с «Ойлерз» команда Шелдона Кифа пережила потерю очков, которую ей обеспечил «Колорадо» (4:5 ОТ). Далее «Мэйпл Лифс» сгоняли в Неваду, где переиграли «Вегас» (4:3 Б).

Следующий гостевой матч «Торонто» провел в Финиксе. На «Хила Ривер Арене» он прошляпил победу «Аризоны» (1:2). В последней на сегодня встрече канадцы в Миссури перебили «Сент-Луис» (6:5).

Коэффициенты

В домашней игре «Рейнджерс» считаются слабее, на их победу букмекеры дают кэф 2.98, на «Торонто» можно прогрузить за 2.10, а на ничью — за 4.62.

Прогноз

В гости к «рейнджерам» едет один из сильнейших соперников Восточной конференции. А в играх с топами у команды Галлана в этом сезоне далеко не всегда все складывается удачно.

Правда, перед очной встречей «Мэйпл Лифс» немного сбавили обороты и начали допускать осечки даже в поединках с явными аутсайдерами. Поэтому и для Нью-Йоркской команды в предстоящей зарубе не будет ничего невозможного.

Ставка

Хозяева в «Сквер Гарден» скатают хороший матч, в котором очки дарить они не собираются. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.28.