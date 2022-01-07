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    «Торпедо» получит от СКА полную сетку?

    СКА — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч КХЛ 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Торпедо»
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    Мэт Робинсон
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч СКА — Торпедо

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    СКА

    После 45 поединков питерцы находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На их счету имеется 64 очка. От второго «Динамо» они отстали всего на 1 пункт.

    Последний раз СКА обидел кто-либо в «Ледовом» 12 декабря. В тот вечер «армейцы» уступили московскому «Динамо» в буллитной войне (1:2 Б). После встречи со столичными посетителями клуб с Невы выдал пять побед в шести играх.

    В ушедшем году СКА успел прихлопнуть «Спартак» (4:2), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Сибирь» (4:3), а в предпоследней встрече 2021-го питерцы уступили «Амуру» (2:3). В заключительном декабрьском поединке «армейцы» разобрались с «Адмиралом» (3:1).

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    В 2022-м году у клуба случились изменения на тренерском мостике. Теперь командой рулит Роман Ротенберг. В дебютной его встрече питерцы добыли результат, который даже и не снился Йозе Марино во времена его работы переводчиком. В Мытищах СКА разнес «Куньлунь» (5:1).

    «Торпедо»

    Нижегородцы вышли на лед в рамках 46 матчей регулярного первенства. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на девятом месте с 49 баллами в копилке. От позиции в плей-офф их отделяют 5 очков.

    В четырех поединках из пяти предыдущих «Торпедо» оказалось слабее каждого, с кем играло. Трижды в серии «автозаводцы» пропустили по 3+ шайбы в основное время.

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    • Полоса поражений стартовала с выезда на «ВТБ Арену», где парни Дэвида Немировского слились «Динамо» Москва (3:6). В остальных поединках они уступили «Спартаку» (1:3), рижскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Нефтехимику» (1:2).

    Наконец-то разогнуть цепочку неудач «Торпедо» удалось в последнем матче. В Краснодарском крае подопечные Немировского оформили волевую победу над «Сочи» (2:1).

    Коэффициенты

    СКА в этой встрече букмекеры считают бесспорным фаворитом, оценивается его победу в 1.42. Коэффициент на ничью — 5.35, а на победу «Торпедо» — 6.05.

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    Прогноз

    Недавно нижегородцы потерпели четыре поражения кряду и оформили волевую победу над «Сочи». Все эти результаты кричат о том, что парни Немировского пребывают в плохой форме, а это аукнется им в выездной встрече со СКА.

    Ставка

    При родных трибунах «армейцы» возьмут 2 очка и забросят по голу в каждой двадцатиминутке. Наши прогноз и ставка — СКА забьет во всех периодах за 2.70.

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    СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» получит от СКА полную сетку?
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