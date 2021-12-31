В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 31 игре чемпионата банда из Ньюарка отвоевала у конкурентов 27 очков, а в турнирной таблице Столичного дивизиона она застряла на седьмом месте с ощутимым отставанием от зоны плей-офф — 12 баллов.

Перед вынужденной приостановкой сезона «Нью-Джерси» проиграл в шести встречах подряд. Четырежды «Девс» отдавали соперникам преимущество в 2+ шайбы.

Цепочка поражений началась с поединка против «Нэшвилла» в «Пруденшал Центре» (2:3), после чего на чужих землях подопечные Линди Раффа уступили «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6).

Все прогнозы на НХЛ

В остальных слабых матчах «Нью-Джерси» влетел «Вегасу» (3:5), «Детройту» (2:5) и «Питтсбургу» (2:3). Закончив 10-дневный отдых, «Девилз» удалось оформить победу над «Баффало» (4:3).

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты провела 30 матчей, в которых получила 36 очков. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» замыкают плей-офф зону с отрывом в 3 балла от пятого «Сан-Хосе».

Совсем недавно у «Эдмонтона» была своя 6-матчевая серия поражений, стартовавшая с неприятностей в зарубе с «Кракеном» на «Клаймат Пледж Арене» (3:4).

Остальные неудачи парни Дэйва Типпетта пережили дома. В «Роджерс Плейс» «Ойлерз» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (1:5), «Миннесоты» (1:4), «Бостона» (2:3), «Каролины» (1:3) и «Торонто» (1:5).

Перед приостановкой чемпионата «Эдмонтону» удалось улучшить себе настроение благодаря победам над «Коламбусом». (5:2) и «Сиэтлом» (5:3). Но после отдыха канадцы снова потеряли очки. На сей раз их ограбил «Сент-Луис» (2:4).

Коэффициенты

На «Нью-Джерси» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.20, ничейный результат оценивается в 4.74, а победа «Эдмонтона» — в 1.98.

Прогноз

«Джерси» только в последнем матче сумел победить такого же аутсайдера НХЛ, а до этого команда активно теряла очки и не пропускала менее 3 голов.

С такой формой противостоять голодному до побед «Эдмонтону» «Девилз» будет трудновато. У «Ойлерз» имеются кадровые потери, но даже без ряда хоккеистов они смогут хлопнуть команду Раффа.

Ставка

Матч с соперником уровня «Нью-Джерси» — отличный шанс поправить дела в дивизионе. И за этот шанс канадцы зацепятся. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.13.