ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шайба МЧМ-2022Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса Игроки «Филадельфии»НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 08:57
    • Тардиф раскрыл некоторые подробности проведения нового МЧМ-2022
  • 12:16
    • Тарасенко — первая звезда дня в НХЛ
  • 08:46
    • Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус
  • 01:15
    • Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
  • 00:27
    • «Челси» упустил победу над «Брайтоном»
  • 21:35
    • Источник: Сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией на МЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Эдмонтон» без особых проблем обыграет «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч НХЛ 31 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коннор Макдэвид
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    В 31 игре чемпионата банда из Ньюарка отвоевала у конкурентов 27 очков, а в турнирной таблице Столичного дивизиона она застряла на седьмом месте с ощутимым отставанием от зоны плей-офф — 12 баллов.

    Перед вынужденной приостановкой сезона «Нью-Джерси» проиграл в шести встречах подряд. Четырежды «Девс» отдавали соперникам преимущество в 2+ шайбы.

    Цепочка поражений началась с поединка против «Нэшвилла» в «Пруденшал Центре» (2:3), после чего на чужих землях подопечные Линди Раффа уступили «Айлендерс» (2:4) и «Филадельфии» (1:6).

    Все прогнозы на НХЛ

    В остальных слабых матчах «Нью-Джерси» влетел «Вегасу» (3:5), «Детройту» (2:5) и «Питтсбургу» (2:3). Закончив 10-дневный отдых, «Девилз» удалось оформить победу над «Баффало» (4:3).

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты провела 30 матчей, в которых получила 36 очков. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» замыкают плей-офф зону с отрывом в 3 балла от пятого «Сан-Хосе».

    Совсем недавно у «Эдмонтона» была своя 6-матчевая серия поражений, стартовавшая с неприятностей в зарубе с «Кракеном» на «Клаймат Пледж Арене» (3:4).

  • НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков
  • Результаты матчей игрового дня НХЛ
  • Сегодня

    • Остальные неудачи парни Дэйва Типпетта пережили дома. В «Роджерс Плейс» «Ойлерз» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (1:5), «Миннесоты» (1:4), «Бостона» (2:3), «Каролины» (1:3) и «Торонто» (1:5).

    Перед приостановкой чемпионата «Эдмонтону» удалось улучшить себе настроение благодаря победам над «Коламбусом». (5:2) и «Сиэтлом» (5:3). Но после отдыха канадцы снова потеряли очки. На сей раз их ограбил «Сент-Луис» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.20, ничейный результат оценивается в 4.74, а победа «Эдмонтона» — в 1.98.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    «Джерси» только в последнем матче сумел победить такого же аутсайдера НХЛ, а до этого команда активно теряла очки и не пропускала менее 3 голов.

    С такой формой противостоять голодному до побед «Эдмонтону» «Девилз» будет трудновато. У «Ойлерз» имеются кадровые потери, но даже без ряда хоккеистов они смогут хлопнуть команду Раффа.

    Ставка

    Матч с соперником уровня «Нью-Джерси» — отличный шанс поправить дела в дивизионе. И за этот шанс канадцы зацепятся. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арука — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сток Сити — Дерби Каунтри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Борнмут — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» без особых проблем обыграет «Нью-Джерси»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры