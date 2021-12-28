ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 00:28
    • Финляндия победила Германию в стартовом матче МЧМ-2022
  • 22:55
    • Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
  • 19:57
    • Два мяча Сака помогли «Арсеналу» разгромить «Норвич»
    Все новости спорта

    Первая победа России состоится в игре со Швейцарией?

    Россия U20 — Швейцария U20. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на Россия U20 — Швейцария U20
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Свечков
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Россия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 28 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Россия U20 — Швейцария U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 28 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Россия U20 — Швейцария U20

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    Россия U20

    В дебютном матче мирового первенства в Канаде российская сборная потерпела поражение от Швеции (3:6). В группе B Россия U20 находится пока на последнем месте.

    В поединке против «трех корон» подопечные Сергея Зубова смогли превзойти соперников по броскам в створ 30:24, но даже 10%-й реализации им не хватало, чтобы претендовать на 3 очка.

    Во втором периоде Россия горела в три шайбы, а гол Свечкова немного растормошил команду. В финальной двадцатиминутке Мичков отметился дублем, но шведы и сами стрельнули трешку.

    Все прогнозы на хоккей

    На прошлом чемпионате мира Россия U20 закончила групповой раунд второй. В плей-офф она крупно влетела Канаде в полуфинале (0:5), а в зарубе за третье место — Финляндии (1:4).

    Швейцария U20

    На этом чемпионате мира молодежь Швейцарии еще не сыграла ни разу. Но стоит напомнить, что тренер команды сохранился с прошлого турнира. Сборной продолжает рулить Марко Байер.

    С этим коучем Швейцария U20 провалила МЧМ-2021. На групповом раунде она не взяла ни единого балла и закончила выступления на последнем месте с разницей голов — 5:20.

  • Шансы России, мощная банда Канады и неудобные конкуренты. О чем стоит знать перед началом МЧМ-2022?
  • Без этой инфы не рекомендуем начинать просмотр турнира
  • 25/12/2021

    • Уже в дебютной встрече швейцарцы с минимальным счетом уступили Словакии (0:1). В остальных играх команда была слабее Финляндии (1:4), Канады (0:10) и Германии (4:5).

    Перед новым чемпионатом Швейцария провела семь контрольных поединков. В трех последних товарняках команда Марко Байера обыграла Норвегию (6:3), Словакию (5:3) и потерпела поражение от немцев (2:5).

    Коэффициенты

    На победу России в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.25, победа Швейцарии оценивается жирным кэфом 7.80, а вероятность ничейного исхода эксперты видят за 6.60.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    После провала в зарубе со Швецией команда Зубова захочет реабилитироваться. Швейцария — соперник более лайтовый, поэтому во второй игре нужно хватать максимум.

    Ставка

    От России в этом поединке ждем не только набранных баллов, но и красивого перформанса. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 5.5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Россия U20 — Швейцария U20: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. Первая победа России состоится в игре со Швейцарией?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры