В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Россия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 28 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Россия U20 — Швейцария U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия U20

В дебютном матче мирового первенства в Канаде российская сборная потерпела поражение от Швеции (3:6). В группе B Россия U20 находится пока на последнем месте.

В поединке против «трех корон» подопечные Сергея Зубова смогли превзойти соперников по броскам в створ 30:24, но даже 10%-й реализации им не хватало, чтобы претендовать на 3 очка.

Во втором периоде Россия горела в три шайбы, а гол Свечкова немного растормошил команду. В финальной двадцатиминутке Мичков отметился дублем, но шведы и сами стрельнули трешку.

Все прогнозы на хоккей

На прошлом чемпионате мира Россия U20 закончила групповой раунд второй. В плей-офф она крупно влетела Канаде в полуфинале (0:5), а в зарубе за третье место — Финляндии (1:4).

Швейцария U20

На этом чемпионате мира молодежь Швейцарии еще не сыграла ни разу. Но стоит напомнить, что тренер команды сохранился с прошлого турнира. Сборной продолжает рулить Марко Байер.

С этим коучем Швейцария U20 провалила МЧМ-2021. На групповом раунде она не взяла ни единого балла и закончила выступления на последнем месте с разницей голов — 5:20.

Уже в дебютной встрече швейцарцы с минимальным счетом уступили Словакии (0:1). В остальных играх команда была слабее Финляндии (1:4), Канады (0:10) и Германии (4:5).

Перед новым чемпионатом Швейцария провела семь контрольных поединков. В трех последних товарняках команда Марко Байера обыграла Норвегию (6:3), Словакию (5:3) и потерпела поражение от немцев (2:5).

Коэффициенты

На победу России в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.25, победа Швейцарии оценивается жирным кэфом 7.80, а вероятность ничейного исхода эксперты видят за 6.60.

Прогноз

После провала в зарубе со Швецией команда Зубова захочет реабилитироваться. Швейцария — соперник более лайтовый, поэтому во второй игре нужно хватать максимум .

Ставка

От России в этом поединке ждем не только набранных баллов, но и красивого перформанса. Наши прогноз и ставка — Россия победит + ТБ 5.5 за 1.92.