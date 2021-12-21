Коэффициенты на матч Ак Барс — Трактор
«Ак Барс»
После 39 матчей на счету парней из Казани лежит 51 балл. В таблице Восточной конференции команда занимает четвертое место и отстает от третьего клуба по дополнительным показателям.
В ноябре у «Ак Барса» была 5-матчевая победная серия, после которой «коты» потерпели два поражения в трех играх. В декабре они скатали четыре поединка, но взяли очки всего в двух.
Один из успешных матчей «Ак Барс» провел в ОАЭ в рамках Мировых игр. На «Кока-Кола Арене» подопечные Дмитрия Квартальнова одержали верх над «Авангардом» (3:1).
Три дальнейших матча календарь КХЛ позволил «Ак Барсу» сыграть на «Татнефть-Арене». Дома «коты» уступили «Барысу» (1:2), разбили «Нефтехимик» (5:2) и слились «Салавату Юлаеву» (2:4).
«Трактор»
Челябинцы участвовали в 41 матче и оформили в них 59 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают вторую позицию. От ближайших преследователей они убежали на 8 очков.
В первой половине декабря у «Трактора» была 4-матчевая домашняя серия. В двух встречах при поддержке своих трибун «медведи» порадовали челябинскую публику победами.
Но сперва «танкисты» остались с пустыми карманами в игре с «Амуром» (0:2). А вот в следующем поединке подопечные Анвара Гатиятулина устроили разнос «Спартаку» (4:1).
Далее на своем льду «Трактор» оформил победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ) и крупно проиграл СКА (1:4). Перед паузой на Евротур команда Гатиятулина съездила в Новосибирск, где припечатала «Сибирь» (4:2).
Коэффициенты
На «Ак Барс» букмекеры предлагают грузануть за 2.23, ничья оценивается в 3.88, а на победу «Трактора» — 2.87.
Прогноз
В пяти матчах из шести последних, прошедших в Казани,
Ставка
В зарубе с одним из лидеров Востока «верховой» тотал также весьма вероятен. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.08.