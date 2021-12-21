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    Сколько голов увидят болельщики на «Татнефть-Арене»?

    «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Трактор»
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    «Ак Барс» в матче с «Салаватом Юлаевым»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •

    Коэффициенты на матч Ак Барс — Трактор

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
    •

    «Ак Барс»

    После 39 матчей на счету парней из Казани лежит 51 балл. В таблице Восточной конференции команда занимает четвертое место и отстает от третьего клуба по дополнительным показателям.

    В ноябре у «Ак Барса» была 5-матчевая победная серия, после которой «коты» потерпели два поражения в трех играх. В декабре они скатали четыре поединка, но взяли очки всего в двух.

    Один из успешных матчей «Ак Барс» провел в ОАЭ в рамках Мировых игр. На «Кока-Кола Арене» подопечные Дмитрия Квартальнова одержали верх над «Авангардом» (3:1).

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    Три дальнейших матча календарь КХЛ позволил «Ак Барсу» сыграть на «Татнефть-Арене». Дома «коты» уступили «Барысу» (1:2), разбили «Нефтехимик» (5:2) и слились «Салавату Юлаеву» (2:4).

    «Трактор»

    Челябинцы участвовали в 41 матче и оформили в них 59 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции «медведи» занимают вторую позицию. От ближайших преследователей они убежали на 8 очков.

    В первой половине декабря у «Трактора» была 4-матчевая домашняя серия. В двух встречах при поддержке своих трибун «медведи» порадовали челябинскую публику победами.

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    • Но сперва «танкисты» остались с пустыми карманами в игре с «Амуром» (0:2). А вот в следующем поединке подопечные Анвара Гатиятулина устроили разнос «Спартаку» (4:1).

    Далее на своем льду «Трактор» оформил победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ) и крупно проиграл СКА (1:4). Перед паузой на Евротур команда Гатиятулина съездила в Новосибирск, где припечатала «Сибирь» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Ак Барс» букмекеры предлагают грузануть за 2.23, ничья оценивается в 3.88, а на победу «Трактора» — 2.87.

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    Прогноз

    В пяти матчах из шести последних, прошедших в Казани, публика видела 6+ заброшенных шайб, при этом в трех встречах хозяева были сильнее своих соперников.

    Ставка

    В зарубе с одним из лидеров Востока «верховой» тотал также весьма вероятен. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.08.

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    «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов увидят болельщики на «Татнефть-Арене»?
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