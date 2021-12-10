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    «Локомотив» и «Автомобилист» устроят зарубу в Ярославле?

    «Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч КХЛ 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Автомобилист»
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    Егор Коршков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене-2000» 10 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Ярославцы имеют 47 очков, добытых в 38 играх. В таблице Западной конференции они находятся на шестом месте и держат дистанцию между соседями снизу в 6 баллов.

    Последним, кому «Локомотив» сливался на домашней арене, был «Трактор». Случилось это 26 ноября. Тогда «железнодорожники» проиграли только в овертайме (1:2 ОТ).

    После встречи с челябинцами команду Игоря Никитина ждала трехматчевая гостевая линия, во время которой «Локо» уступил «Йокериту» (0:2), обыграл «Спартак» (2:1 ОТ) и слился ЦСКА (0:1 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Последние матчи «Локомотиву» посчастливилось провести в Ярославле. При этом ни в одной встрече хозяева не допустили осечек. Парни Никитина победили «Сибирь» (3:2) и «Авангард» (3:2).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб провел 37 матчей, в которых взял 37 очков. В Восточной конференции он на данный момент седьмой. Ближайшего конкурента не из плей-офф позиций «Авто» обходит на 2 пункта.

    Под конец осени «Автомобилист» посетил Дальний Восток, где его ждал крупный провал в игре с «Амуром» (0:3) и праздник голов в противостоянии с «Адмиралом» (5:1).

    Позже екатеринбуржцы съездили в Новосибирск. Там они потерпели неудачу в битве с «Сибирью». А по возвращении домой парни с Урала припечатали «Спартак» (3:1).

    После игры с москвичами у «Авто» появился новый тренер — Николай Заварухин, под управлением которого команда успела победить «Адмирал» (2:1) и проиграть СКА (0:1).

    Коэффициенты

    В домашней игре «Локомотив» считают фаворитом с коэффициентом на победу — 1.88. Ничья оценивается букмекерами в 4.04, а победа «Автомобилиста» — в 3.62.

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    Прогноз

    При всех своих турнирных потерях команды продолжают попытки цепляться за очки в играх с равными по силе соперникам, коими они выступят друг для друга и в очном поединке.

    Однако забивают в последнее время команды не так много, чтобы в личной встрече можно было рассчитывать на тотал «больше»

    Ставка

    В трех последних очных матчах в КХЛ эти клубы только раз забрасывали суммарно 3 гола, в остальных случаях на табло горели нули или единичка. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.80.

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    «Локомотив» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» и «Автомобилист» устроят зарубу в Ярославле?
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