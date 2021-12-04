В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 4 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб провел 35 матчей, в которых взял 35 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает восьмое место и обгоняет соперников не из плей-офф позиций на 2 пункта.

Во второй половине прошлого месяца «Нефтехимик» выдал неплохую серию побед, во время которой он прихлопнул «Автомобилист» (4:3), «Трактор» (1:0) и «Локомотив» (1:0).

Но после ряда успешных матчей подопечные Олега Леонтьева посыпались. В пяти дальнейших играх они четырежды уступили. Самое жестокое поражение нижнекамские парни пережили в поединке со СКА (2:8).

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Спустя пару дней «Нефтехимик» отпраздновал победу над рижским «Динамо» (3:2 Б), а в следующих матчах банда Леонтьева слилась «Ак Барсу» (2:3 Б), «Авангарду» (1:6) и «Куньлуню» (1:2).

«Барыс»

Казахстанцы провели 34 встречи, в которых затащили 30 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они скатились на десятую строчку. Теперь от ближайшей точки в плей-офф зоне команду отделяют 5 баллов.

Начало ноябрьской серии не было благосклонно к «Барысу». В четырех первых матчах прошлого месяца парни из Нур-Султана проиграли. Но зато три следующих поединка они затащили.

Разрывать цепочку потерь «Барыс» начал во встрече с «Северсталью» (4:3 ОТ), после чего подопечные Юрия Михайлиса успели прихлопнуть минское «Динамо» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2).

Игра с нижегородцами была последней, в которой «Барыс» завоевал очки. В двух свеженьких встречах казахстанцы потерпели поражения от «Витязя» (1:3) и «Динамо» Москва (2:4).

Прогноз и ставка

Удачный для «Нефтехимика» исход букмекеры оценивают в 2.08, в то время как на победу «Барыса» они предлагают кэф 2.97. Вероятность равенства после трех периодов — 4.20.

К домашнему поединку с «Барысом» «Нефтехимик» подходит с рядом поражений в недавнем прошлом. Но стоит понимать, что чаще нижнекамцы страдали от серьезных клубов — СКА, «Ак Барса» и «Авангарда».

В матчах с равными себе соперниками команда играет иначе — более удачно. Поэтому в зарубе с «Барысом» хозяева не уступят. Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.90.