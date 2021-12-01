В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Сыграв в 33 матчах, питерцам удалось взять 43 очка. С такими показателями команда опустилась на пятую позицию в таблице Запада, отстав от тройки лидеров на 3 пункта.

В ноябре СКА пережил ужаснейшую для себя череду неудач, раздав баллы нуждающимся в шести подряд встречах. Печальная цепочка потерь началась в «Ледовом», где хозяева слились «Магнитке» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:2 ОТ).

Перед паузой на Евротур подопечные Валерия Брагина были раздавлены в дерби с ЦСКА (0:4), после чего были осечки в играх с «Локомотивом» (1:3), «Сибирью» (1:2) и снова с московскими «армейцами» (1:3).

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Отыграться за былые неудачи СКА удалось в игре с «Нефтехимиком» (8:2). Позже парни Брагина оформили победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ), а в последнем матче случилось поражение от «Северстали» (1:3).

«Динамо» Минск

Белорусские парни поучаствовали в 33 матчах и набрали 38 баллов. В турнирной таблице Западной конференции команда скатилась на восьмую позицию. «Торпедо» с девятой строчки она опережает на 4 пункта.

В субботу, 6 ноября, «Динамо» Минск провело встречу в Москве со «Спартаком», в которой гости оказались сильнее (4:3 ОТ). После этой игры коллектив посыпался.

В шести дальнейших матчах подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли. Стремительно опускаться в таблице команда начала дома, где слилась «Локо» (3:7), «Северстали» (3:4 Б), ЦСКА (3:6) и «Сибири» (1:2 Б).

Покинув родину, «Динамо» Минск растеряло баллы в играх с «Барысом» (2:3 Б) и «Магниткой» (4:5 Б). А добыть долгожданную победу команда Вудкрофта смогла в поединке с «Трактором» (2:1).

Прогноз и ставка

Во встрече в Питере букмекеры считают СКА явным фаворитом с кэфом на победу — 1.45, ничья оценивается в 5.15, а победа «Динамо» Минск — в 5.75.

Из-за частых турнирных потерь обе команды ухудшили свои дела на Западе , однако у парней из Питера не все так критично, как у белорусских ребят.

Что касается очных матчей в «Ледовом», то в шести предыдущих хозяева выиграли, а в пяти поединках общий тотал пробивал отметку в 5+ голов. Поэтому высокой результативности ждем и в очередной их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.82.