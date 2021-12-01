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    «Северсталь» разберется с соперниками из Риги?

    «Динамо» Рига — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 3.22) на хоккейный матч КХЛ 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Северсталь»
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    «Северсталь» в игре с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Рига» 1 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. «Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Рига

    Латвийцы провели 32 поединка, после которых остались всего с 26 баллами в копилке. В турнирной таблице Западной конференции они застряли на самом дне.

    В ноябре «Динамо» Рига поучаствовало в восьми матчах, в семи из которых команда была слабее своих соперников. Сперва дома бордовые покорились «Сочи» (0:3) и «Йокериту» (1:4).

    Ненадолго забыть о неудачах подопечные Валерия Кулибабы смогли в противостоянии с «Адмиралом» (3:2). А после встречи с «морячками» динамовцы пережили еще пять поражений.

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    Потери рижане понесли в играх с «Ак Барсом» (1:3). «Сочи» (0:1), еще раз с «Ак Барсом» (2:4), «Нефтехимиком» (2:3 Б) и ЦСКА (2:3).

    «Северсталь»

    В 33 поединках регулярки череповецкой команде удалось забрать себе 46 баллов, благодаря чему она выскочила на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    С 16 октября по 6 ноября «Северсталь» никто не мог обыграть. Победная серия череповчан продлилась девять матчей, а затем случилось поражение в дуэли с ЦСКА (2:3 Б).

    Следующий поединок подопечные Андрея Разина провели в Минске, где огорчили местное «Динамо» (4:3 Б). Еще одну потерю «сталь» пережила в зарубе с «Барысом» (3:4 ОТ).

    Четыре дальнейших матча «Северсталь» вновь провела идеально. Сперва она прихлопнула «Витязь» (2:1 Б), а затем банда Разина одолела ЦСКА (3:0), «Торпедо» (3:1) и СКА (3:1).

    Прогноз и ставка

    В матче в Латвии букмекеры никому не отдают предпочтение. Победы «Динамо» Рига и «Северстали» оцениваются одинаково — в 2.50. На ничью они дают коэффициент 3.86.

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    Перед игрой с «Северсталью» рижане слили пять матчей кряду и сменили наставника. Командой будет рулить Владимир Крикунов.

    Парни Разина продолжают творить чудеса и надежнее окапываться в зоне плей-офф Запада. С нынешней своей формой терять очки в матче с явным андердогом было бы нелепо. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой -1 за 3.22.

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    «Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» разберется с соперниками из Риги?
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