В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Рига» 1 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. «Динамо» Рига — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Латвийцы провели 32 поединка, после которых остались всего с 26 баллами в копилке. В турнирной таблице Западной конференции они застряли на самом дне.

В ноябре «Динамо» Рига поучаствовало в восьми матчах, в семи из которых команда была слабее своих соперников. Сперва дома бордовые покорились «Сочи» (0:3) и «Йокериту» (1:4).

Ненадолго забыть о неудачах подопечные Валерия Кулибабы смогли в противостоянии с «Адмиралом» (3:2). А после встречи с «морячками» динамовцы пережили еще пять поражений.

Все прогнозы на КХЛ

Потери рижане понесли в играх с «Ак Барсом» (1:3). «Сочи» (0:1), еще раз с «Ак Барсом» (2:4), «Нефтехимиком» (2:3 Б) и ЦСКА (2:3).

«Северсталь»

В 33 поединках регулярки череповецкой команде удалось забрать себе 46 баллов, благодаря чему она выскочила на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

С 16 октября по 6 ноября «Северсталь» никто не мог обыграть. Победная серия череповчан продлилась девять матчей, а затем случилось поражение в дуэли с ЦСКА (2:3 Б).

Следующий поединок подопечные Андрея Разина провели в Минске, где огорчили местное «Динамо» (4:3 Б). Еще одну потерю «сталь» пережила в зарубе с «Барысом» (3:4 ОТ).

Четыре дальнейших матча «Северсталь» вновь провела идеально. Сперва она прихлопнула «Витязь» (2:1 Б), а затем банда Разина одолела ЦСКА (3:0), «Торпедо» (3:1) и СКА (3:1).

Прогноз и ставка

В матче в Латвии букмекеры никому не отдают предпочтение. Победы «Динамо» Рига и «Северстали» оцениваются одинаково — в 2.50. На ничью они дают коэффициент 3.86.

Перед игрой с «Северсталью» рижане слили пять матчей кряду и сменили наставника. Командой будет рулить Владимир Крикунов .

Парни Разина продолжают творить чудеса и надежнее окапываться в зоне плей-офф Запада. С нынешней своей формой терять очки в матче с явным андердогом было бы нелепо. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой -1 за 3.22.