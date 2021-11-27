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    На что можно рассчитывать «Барысу» в игре с «Витязем»?

    «Барыс» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Витязь»
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    Ансар Шайхмедденов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч Барыс — Витязь
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Барыс»

    В 32 играх команда, представляющая в Лиге Нур-Султан, смогла взять 30 очков. В таблице Восточной конференции она занимает девятое место и отстает от ближайшего клуба из восьмерки на 1 пункт.

    В начале месяца «Барыс» умудрился растранжирить очки в четырех подряд встречах. Серия поражений зародилась в Казахстане, где хозяева пострадали от «Йокерита» (1:4) и «Трактора» (4:5 ОТ).

    После небольшой передышки, связанной с матчами сборных, «Барыс» отправился в Краснодарский край, где его грубо встретил «Сочи» (2:5). Еще в одном матче парни Юрия Михайлиса крупно слились «Спартаку» (2:5).

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    Развеять былые беды «Барыс» сумел в Череповце. В «Ледовом» гости прихлопнули «Северсталь» (4:3 ОТ). В парочке домашних игр команда Михайлиса переиграла «Динамо» Минск (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2).

    «Витязь»

    Подольская команда имеет 26 баллов, добытых в 31 игре. В таблице Западной конференции она 11-я. От конкурентов из восьмерки «богатыри» успели скатиться на 8 очков.

    В привычной для себя манере «Витязь» недавно пережил шесть подряд поражений. Очередная печальная серия была начата в домашних играх против ЦСКА (5:6 Б) и «Адмирала» (0:1 Б).

    Не найдя счастья в родных стенах, команда Юрия Бабенко отправилась в Балашиху, но и там ее ждал облом в поединке с «Авангардом». А затем «богатыри» уступили еще в трех встречах в Подольске.

    На своей территории «Витязь» влетел «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Северстали» (1:2 Б). Добавить красок в свою бледную серию ребята Бабенко смогли лишь в последней игре с «Салаватом» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.17, в то время как на успешную игру «Витязя» можно зарядить за 2.81. Ничейный исход букмекеры видят за 4.20.

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    Последние игры «Барыса» не обнадеживают болельщиков, желающих, чтобы их команда зацепила место в восьмерке Востока. Но при этом встретятся казахстанцы с одной из самых унылых команд Запада.

    «Витязь» сумел обойти только рижское «Динамо». Уж парни Михайлиса должны на своем льду разбираться с таким соперником. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит за 2.17.

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    «Барыс» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на хоккей. На что можно рассчитывать «Барысу» в игре с «Витязем»?
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