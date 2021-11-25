В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «PPG-Paints Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 18 матчах чемпионата парни из Пенсильвании заработали 20 очков, благодаря чему они ворвались в пятерку лидеров Столичного дивизиона, опередив на 1 балл ближайших конкурентов.

Последняя победа «Питтсбурга» при поддержке родных болельщиков случилась 12 ноября. В тот игровой день «Пингвинз» одержали верх над «Флоридой» (3:2 Б).

После матча с «Пантерз» команда Майка Салливана трижды уступила. Во время череды поражений «Пенс» оказались слабее «Оттавы» (3:6), «Вашингтона» (1:6) и «Баффало» (1:2).

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Зато в трех последних встречах «Питтсбург» разделался с каждым противником. Все три матча «пингвины» провели в Канаде, где прибили «Монреаль» (6:0), «Торонто» (2:0) и «Виннипег» (3:1).

«Ванкувер»

Хоккеисты из Британской Колумбии, Канада, скатали 19 матчей и заработали в них 14 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «киты» занимают седьмое место.

Во встрече 8 ноября «Ванкувер» на своей территории прибил «Даллас» (6:3). После чего команда вынуждена была пережить серию из пяти поражений подряд.

Стартовала грустная полоса банды Трэвиса Грина с поединка против «Анахайма» (2:3 ОТ), а затем «Кэнакс» на выезде слились «Колорадо» (1:7), «Вегасу» (4:7) и снова «Анахайму» (1:5).

На своем льду «Ванкувер» еще раз получил от «Эвеланш» (2:4), а 20 числа серия поражений «Накс» была прервана в зарубе с «Виннипегом» (3:2). В последнем матче команда Грина уступила «Чикаго» (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Ванкувера» — 3.24.

Перед домашним матчем «Пингвинз» оформили три победы подряд в Канаде, а теперь в родных стенах они встретятся с одним из слабейших клубов северных соседей.

В игре с «Ванкувером» команда Салливана зацепится за возможность взять 2 балла и закрепиться сильнее в топ-5 своего дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» за 1.98.