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    Встреча в «САП Центре» пробьет «верх»?

    «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
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    Томаш Гертл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «САП Центре» 21 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Ноября 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Сан-Хосе»

    Калифорнийская команда успела поучаствовать в 16 встречах регулярного первенства и набрать в них 17 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает шестое место.

    После победы над «Баффало» в первом поединке ноября (5:3) «Сан-Хосе» почему-то посыпался. В пяти встречах из семи дальнейших «Шаркс» остались без зачетных баллов.

    Одни из потерь подопечные Боба Бугнера пережили в «САП Центре», где уступили «Сент-Луису» (3:5) и «Нью-Джерси» (2:3 Б), после чего в Канаде изумрудные разгромили «Калгари» (4:1).

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    Еще в одном матче у северных соседей «Сан-Хосе» крупно влетел «Виннипегу» (1:4), а в родной стране «Шаркс» успели слиться «Колорадо» (2:6), припечатать «Миннесоту» (4:1) и получить от «Сент-Луиса» (1:4).

    «Вашингтон»

    Клуб, представляющий столицу Штатов, провел в новом сезоне 17 встреч, в которых заработал 25 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона он идет на второй позиции.

    Для «Вашингтона» его ноябрьская серия стартовала тревожно, так как в трех матчах подряд он проиграл. Потери «Кэпс» начались во Флориде, где они слились «Тампе» (2:3) и «Пантерз» (4:5 ОТ).

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    • Затем на «Кэпитал Уан Арене» было поражение от «Филадельфии» (1:2). Но после встречи с «Флайерз» подопечные Питера Лавиолетта оформили пять побед в шести играх.

    В период с 9 по 15 ноября «Вашингтон» взял верх над «Баффало» (5:3), «Детройтом» (2:0), «Коламбусом» (4:3) и «Питтсбургом» (6:1). Позже в Калифорнии «Кэпс» уступили «Дакс» (2:3 ОТ) и обыграли «Кингз» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Вашингтона» — 2.27.

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    В последних матчах «Шаркс» стали реже побеждать. При этом из-за проходной защиты в их сетку часто залетают 3+ гола, что может оказаться неплохим преимуществом для «Кэпиталз».

    При любимых болельщиках «рыбешки», конечно, будут бороться только за победу, а открытая игра с «Вашингтоном» обеспечит высокую результативность, как это было в последних четырех очных встречах. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.90.

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    «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча в «САП Центре» пробьет «верх»?
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