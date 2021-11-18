В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Рига» 18 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Рига — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

В 27 встречах регулярного чемпионата латвийская команда заработала 25 очков. В турнирной таблице Западной конференции она находится на десятой позиции.

Во второй половине октября «Динамо» Рига пережило очередную серию поражений. Упомянутая цепочка потерь продлилась четыре матча. Она стартовала с поединка против «Металлурга» Мг (4:5 Б).

После зарубы с «Магниткой» тренером латвийцев стал Валерий Кулибаба. С ним бордовые успели проиграть «Северстали» (0:2), «Йокериту» (0:8) и СКА (4:5 Б).

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Прервалась череда провалов в матче против «Динамо» Москва (4:1). Еще в трех поединках рижане слились «Сочи» (0:3) и «Йокериту» (1:4), а также прихлопнули «Адмирал» (3:2).

«Ак Барс»

Хоккейный клуб из Татарстана провел в чемпионате 29 встреч, в которых завоевал 38 баллов. В рейтинге Восточной конференции он расположился на четвертой строчке.

Для «Ак Барса» конец октября завершился неудачно. В паре поединков на чужой территории казанцы проиграли, пропустив по 3+ шайбы в каждой встрече.

В Магнитогорске парни Дмитрия Квартальнова слились «Металлургу» Мг (1:3), а затем в Челябинске они допустили осечку в противостоянии с «Трактором» (0:5).

В ноябре «Ак Барс» порадовал своих фанатов тремя победами в четырех встречах. Казанцы прибили «Авангард» (2:1), слились «Сибири» (0:2), а также хлопнули «Авто» (5:4) и «Спартак» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 4.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Ак Барса» — 1.63.

В предстоящем матче латвийская команда будет очевидным аутсайдером, однако в играх с некоторыми топ-клубами бордовые выдавали крутые поединки .

Рижане дома раскатали «Динамо» Москва, навязали борьбу СКА и «Магнитке». Возможно, в игре с не самым праймовым «Ак Барсом» хозяева также будут биться до последнего. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Рига победит с форой +1 за 2.04.