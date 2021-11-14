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    «Сиэтл» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 3.15) на хоккейный матч НХЛ 14 ноября 2021 года

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    «Миннесота» в недавней игре с «Аризоной»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    После 13 матчей дебютного сезона команда из штата Вашингтон имеет на счету всего 9 очков и по-прежнему остается последней в зачете Тихоокеанского дивизиона.

    В октябре «Сиэтл» вышел на лед в рамках восьми поединков НХЛ, в пяти из которых потерпел поражения. Не улучшилась ситуация для «Кракена» и в ноябре.

    В пяти встречах из шести в этом месяце парни Дэйва Хэкстола вновь раздавали баллы другим. Сперва «Сиэтл» не справился с «Рейнджерс» (1:3) и «Эдмонтоном» (2:5).

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    Затем была крупная победа над «Баффало» (5:2), после которой «Кракен» в гостях слился «Аризоне» (4:5) и «Вегасу» (2:4). Вернувшись на «Клаймат Пледж Арену», хозяева проиграли «Анахайму» (4:7).

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола в 13 встречах одержал 18 очков, благодаря чему он занял второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    После четырех побед подряд на старте сезона «Миннесота» допустила три осечки в следующих четырех поединках. В паре заключительных матчей октября «дикари» крупно проиграли «Сиэтлу» (1:4) и «Колорадо» (1:4).

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    • В ноябре подопечные Дина Эвансона затащили несколько поединков. Удачная цепочка «Минни» стартовала с домашнего противостояния с «Оттавой» (5:4 ОТ).

    В трех других играх «Миннесота» хлопнула «Питтсбург» (5:4 Б), «Айлендерс» (5:2) и «Аризону» (5:2). В последней же встрече парни Эвансона пострадали от «Вегаса» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сиэтла» оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Миннесоты» — 2.67.

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    На Западе «Сиэтл» является одним из худших клубов по статистике в защите, а перед встречей с «дикарями» это может стать ощутимой проблемой.

    Команда Дина Эвансона идет в чемпионате убедительно, да и на «Клаймат Пледж Арене» она способна оформить победу с хорошим запасом. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с форой -1 за 3.15.

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    «Сиэтл» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Миннесота» разобраться с «Кракеном»?
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