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    «Рейнджерс» возьмут очки во встрече с «Эдмонтоном»?

    «Эдмонтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
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    Райан Строум и Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 6 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты провела в регулярном чемпионате 9 матчей и заработала 16 очков. В таблице Западной конференции она сейчас лидирует.

    Новый сезон «Эдмонтон» встретил пятью победами подряд. Его серия стартовала с домашних игр против «Ванкувера» (3:2 Б), «Калгари» (5:2) и «Анахайма» (6:5).

    В паре следующих матчей подопечные Дэйва Типпетта в гостях разделались с «Аризоной» (5:1) и «Вегасом» (5:3). А единственное поражение «Ойлерз» пережили в дуэли с «Филадельфией» (3:5).

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    После матча с «Флайерз» канадская банда прихлопнула «Ванкувер» (2:1), а в родных стенах она разгромила «Сиэтл» (5:2) и «Нэшвилл» (5:2).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена провели в чемпионате десять матчей и забрали себе 14 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «рейнджеры» идут на третьем месте.

    В начале этого сезона «синерубашечники» дважды допустили осечки. В столице Штатов они крупно проиграли «Вашингтону» (1:5), а у себя дома — «Далласу» (2:3 ОТ).

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    • После встречи с «шерифами» команда Жерара Галлана оформила четыре победы. «Рейнджерс» взяли верх над «Монреалем» (3:1), «Торонто» (2:1 ОТ), «Нэшвиллом» (3:1) и «Оттавой» (3:2).

    Прервалась красивая история «Рейнджерс» в поединке с «Калгари» (1:5). Затем парни из Нью-Йорка разобрались с «Коламбусом» (4:0) и «Сиэтлом» (3:1), а также слились «Ванкуверу» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Рейнджерс» — 3.14.

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    В Канаде «рейнджеров» ждет матч с лидером Запада, который еще и имеет лучший показатель по забитым голам в НХЛ.

    Но у парней из Нью-Йорка тоже сейчас все в норме после десяти встреч. Команда Галлана на данном этапе способна противостоять серьезным оппонентам, что она докажет в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с форой 0 за 2.33.

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    «Эдмонтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» возьмут очки во встрече с «Эдмонтоном»?
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