В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Парни из Британской Колумбии, Канада, имеют в своем активе 7 очков, набранных в девяти играх. А в таблице Запада команда оказалась на 14-й позиции.

В дебюте регулярки «Ванкувер» потерпел поражение от «Эдмонтона» (2:3 Б), а после рабочей победы над «Филадельфией» (5:4 Б) «Кэнакс» слились «Детройту» (1:3) и «Баффало» (2:5).

Еще одну победу команде Трэвиса Грина удалось оформить в «Юнайтед Центре», где был разгромлен «Чикаго» (4:1). А в другой встрече на выезде «Накс» припечатали «Кракен» (4:2).

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Три последних поединка «Ванкувер» провел в родных стенах. При своих фанатах парни Грина уступили «Миннесоте» (2:3), «Филадельфии» (1:2) и «Эдмонтону» (1:2).

«Рейнджерс»

Нью-Йоркские ребята приняли участие в девяти встречах чемпионата, в которых сумели забрать себе 13 баллов. А в таблице Восточной конференции они сейчас четвертые.

Начало нового сезона получилось для «Рейнджерс» слабеньким, поскольку в двух матчах «синерубашечники» проиграли «Вашингтону» (1:5) и «Далласу» (2:3 ОТ).

После поединка с «шерифами» команда Жерара Галлана оформила четыре победы. Соперниками «рейнджеров» были «Монреаль» (3:1), «Торонто» (2:1 ОТ), «Нэшвилл» (3:1) и «Оттава» (3:2).

Третье поражение в сезоне хоккеисты с Манхэттена пережили в игре с «Калгари» (1:5), после которой они разделались с «Коламбусом» (4:0) и «Сиэтлом» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Ванкувера» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Рейнджерс» — 2.48.

Вот уже в течение пяти матчей на чужой территории «рейнджеры» не испытывают проблем с набором очков , в то время как канадская компашка подходит к грядущему поединку на фоне трех поражений подряд.

В игре с не самыми мощным клубом Западной конференции парни Галлана не прервут беспроигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с форой -1 за 2.87.