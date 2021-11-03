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    «Рейнджерс» продолжат выносить соперников в гостях?

    «Ванкувер» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.87) на хоккейный матч НХЛ 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Рейнджерс»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Ванкувер»

    Парни из Британской Колумбии, Канада, имеют в своем активе 7 очков, набранных в девяти играх. А в таблице Запада команда оказалась на 14-й позиции.

    В дебюте регулярки «Ванкувер» потерпел поражение от «Эдмонтона» (2:3 Б), а после рабочей победы над «Филадельфией» (5:4 Б) «Кэнакс» слились «Детройту» (1:3) и «Баффало» (2:5).

    Еще одну победу команде Трэвиса Грина удалось оформить в «Юнайтед Центре», где был разгромлен «Чикаго» (4:1). А в другой встрече на выезде «Накс» припечатали «Кракен» (4:2).

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    Три последних поединка «Ванкувер» провел в родных стенах. При своих фанатах парни Грина уступили «Миннесоте» (2:3), «Филадельфии» (1:2) и «Эдмонтону» (1:2).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркские ребята приняли участие в девяти встречах чемпионата, в которых сумели забрать себе 13 баллов. А в таблице Восточной конференции они сейчас четвертые.

    Начало нового сезона получилось для «Рейнджерс» слабеньким, поскольку в двух матчах «синерубашечники» проиграли «Вашингтону» (1:5) и «Далласу» (2:3 ОТ).

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  • 27/10/2021

    • После поединка с «шерифами» команда Жерара Галлана оформила четыре победы. Соперниками «рейнджеров» были «Монреаль» (3:1), «Торонто» (2:1 ОТ), «Нэшвилл» (3:1) и «Оттава» (3:2).

    Третье поражение в сезоне хоккеисты с Манхэттена пережили в игре с «Калгари» (1:5), после которой они разделались с «Коламбусом» (4:0) и «Сиэтлом» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ванкувера» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Рейнджерс» — 2.48.

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    Вот уже в течение пяти матчей на чужой территории «рейнджеры» не испытывают проблем с набором очков, в то время как канадская компашка подходит к грядущему поединку на фоне трех поражений подряд.

    В игре с не самыми мощным клубом Западной конференции парни Галлана не прервут беспроигрышную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с форой -1 за 2.87.

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    «Ванкувер» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» продолжат выносить соперников в гостях?
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