В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 3 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В семи играх парни из Пенсильвании сумели заработать 9 очков, благодаря чему в турнирной таблице Восточной конференции их клуб идет восьмым.

В начале чемпионата «Филадельфия» провела четыре встречи кряду в «Веллс Фарго Центре». В первой домашней игре она уступила «Ванкуверу» (4:5 Б).

После поединка с «Кэнакс» подопечные Алена Виньо оформили победы над «Сиэтлом» (6:1) и «Бостоном» (6:3), а затем дома было поражение в матче с «Флоридой» (2:4).

Все прогнозы на НХЛ

В дебютном гостевом поединке НХЛ 2021/22 «Филадельфия» разделалась с «Эдмонтоном» (5:3), после чего снова прихлопнула «Ванкувер» (2:1) и крупно слилась «Калгари» (0:4).

«Аризона»

Хоккейная команда из Глендейла провела девять матчей, в которых взяла всего 1 балл. В турнирной таблице Западной конференции она застряла на последнем месте.

Во всех девяти поединках чемпионата «Аризона» была слабее соперников. А начался для нее сезон с позорной встречи в Огайо против «Коламбуса» (2:8).

Затем в парни Андре Туриньи успели проиграть «Баффало» (1:2 Б), а у себя дома «Койотис» слились «Сент-Луису» (4:7), «Эдмонтону» (1:5) и «Айлендерс» (0:3).

Четыре последних встречи «Аризона» безуспешно провела на выезде. На чужой территории гости из Глендейла уступили «Флориде» (3:5), «Тампе» (1:5), «Вашингтону» (0:2) и «Каролине» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Аризоны» — 3.46.

«Аризона» остается одним из слабейших клубов текущего сезона , которому не удалось победить ни в разу в девяти матчах.

С «Флайерз» на выезде им не удастся прервать эту печальную статистику. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» с форой -1 за 2.12.