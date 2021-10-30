В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Хабаровский клуб сумел заработать 21 балл в 24 играх регулярного первенства. В зачете Востока «тигры» занимают сейчас восьмую позицию.

В течение нескольких недавних игр «Амур» пережил серию из четырех поражений, которая стартовала 15 октября в гостевом противостоянии с «Торпедо» (1:2 ОТ).

В следующих матчах на выезде подопечные Михаила Кравеца слились «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (2:3 Б), а на «Платинум Арене» хабаровчане уступили «Адмиралу» (1:2).

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Прервал полосу без побед «Амур» в игре с «Динамо» Минск (3:0), после которой ребята Кравеца оказались слабее ЦСКА (3:4 Б) и разделались с «Йокеритом» (1:2 Б).

«Барыс»

Хоккеисты из Казахстана также провели в чемпионате 24 встречи, в которых взяли 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет седьмой.

Пару недель назад «Барыс» в гостях огорчил «Куньлунь» (2:1 Б) и СКА (4:3), после чего пережил четыре подряд поражения. Начались беды казахстанцев с поединка против минского «Динамо» Минск (5:6).

После потери очков в Белоруссии подопечные Юрия Михайлиса вернулись домой, где разгромно проиграли «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (1:5).

Еще одну неудачу «Барыс» испытал в результативной дуэли с «Сибирью» (3:4 Б), а в своей последней игре ребята из Нур-Султана разбили «Адмирал» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Барыса» — 2.55.

В Хабаровске состоится игра клубов, которые активно борются за место в восьмерке на Востоке и являются соседями в таблице. Но при этом из нынешняя форма вызывает сомнения .

В очном противостоянии будет равный хоккей, однако мы все же отдадим предпочтение гостям, которые лучше играют в атаке. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче за 1.93.