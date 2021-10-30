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    В выездном матче с «Амуром» «Барыс» возьмет верх?

    «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Барыс»
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    Никита Михайлис
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб сумел заработать 21 балл в 24 играх регулярного первенства. В зачете Востока «тигры» занимают сейчас восьмую позицию.

    В течение нескольких недавних игр «Амур» пережил серию из четырех поражений, которая стартовала 15 октября в гостевом противостоянии с «Торпедо» (1:2 ОТ).

    В следующих матчах на выезде подопечные Михаила Кравеца слились «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (2:3 Б), а на «Платинум Арене» хабаровчане уступили «Адмиралу» (1:2).

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    Прервал полосу без побед «Амур» в игре с «Динамо» Минск (3:0), после которой ребята Кравеца оказались слабее ЦСКА (3:4 Б) и разделались с «Йокеритом» (1:2 Б).

    «Барыс»

    Хоккеисты из Казахстана также провели в чемпионате 24 встречи, в которых взяли 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет седьмой.

    Пару недель назад «Барыс» в гостях огорчил «Куньлунь» (2:1 Б) и СКА (4:3), после чего пережил четыре подряд поражения. Начались беды казахстанцев с поединка против минского «Динамо» Минск (5:6).

    После потери очков в Белоруссии подопечные Юрия Михайлиса вернулись домой, где разгромно проиграли «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (1:5).

    Еще одну неудачу «Барыс» испытал в результативной дуэли с «Сибирью» (3:4 Б), а в своей последней игре ребята из Нур-Султана разбили «Адмирал» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается 2.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Барыса» — 2.55.

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    В Хабаровске состоится игра клубов, которые активно борются за место в восьмерке на Востоке и являются соседями в таблице. Но при этом из нынешняя форма вызывает сомнения.

    В очном противостоянии будет равный хоккей, однако мы все же отдадим предпочтение гостям, которые лучше играют в атаке. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче за 1.93.

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    «Амур» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на хоккей. В выездном матче с «Амуром» «Барыс» возьмет верх?
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