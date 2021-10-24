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    «Сибирь» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Трактор»
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    Теему Пулккинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сибирь»

    Команда из Новосибирска после 20 матчей имеет всего 15 баллов в активе, из-за чего она застряла на десятой строчке в Восточной конференции.

    В первой половине октября «Сибирь» смогла оформить пару домашних побед, что стало самым продолжительным ее успешным отрезком в текущем сезоне.

    Обыграли «снеговики» «Динамо» Рига (3:1) и «Витязь». После этих побед подопечные Андрея Мартемьянова потерпели четыре гостевых поражения подряд.

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    «Сибирь» оказалась слабее «Динамо» Рига (1:4), «Йокерита» (3:4), «Авангарда» (3:4) и «Витязя» (2:5). Вернувшись домой, сибиряки припечатали «Динамо» Минск (3:2).

    «Трактор»

    Челябинский клуб провел в регулярке 22 встречи, в которых отобрал у конкурентов 36 очков. В рейтинге Востока команда закрепилась на втором месте.

    В период со 2 по 17 октября «Трактор» порадовал своих фанатов серией из восьми матчей без поражений. Стартовал данный отрезок в родных стенах, где «медведи» прибили «Авангард» (4:3) и «Йокерит» (3:2 Б).

    В четырех следующих поединках подопечные Анвара Гатиятулина по два раза обыграли «Амур» (2:0, 5:4) и «Адмирал» (4:3 Б, 4:2). А затем были победы над «Сочи» (4:2) и «Динамо» Москва (5:3).

    Оборвалась мощная серия «Трактора» в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (1:6). Но после провального матча с уфимцами «танкисты» разделались с «Авто» (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 2.12.

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    В недавней игре сибиряки вышли победителями из зарубы с минским «Динамо», а до этого они потерпели четыре поражения кряду, пропустив 4+ гола.

    Несмотря на недавний результат, у «Сибири» по-прежнему беда в обороне. Гостям из Челябинска от этого только лучше. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 1.99.

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    «Сибирь» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Трактор» забросить несколько шайб в Новосибирске?
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