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    «Автомобилист» разберется с «Нефтехимиком» на его льду?

    «Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Автомобилист»
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    Юрий Салов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    В 14 матчах сезона нижнекамской команде удалось заработать 12 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она поднялась на шестую строчку.

    После яркого старта регулярки с тремя победами «Нефтехимик» посыпался, проиграв в 9 поединках из 11. Началась печальная статистика с поражений от «Салавата Юлаева» (1:5), «Металлурга» Мг (0:4) и «Трактора» (1:3).

    Затем парни Олега Леонтьева разгромили «Витязь» (5:2), после чего уступили «Сочи» (0:1) и «Спартаку» (2:3 ОТ). Еще одну крупную победу «волки» оформили в игре с «Адмиралом» (4:0).

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    Но после встречи с «морячками» «Нефтехимик» четырежды кряду потерял очки. Уступили нижнекамцы «Динамо» Минск (1:3), «Спартаку» (1:5), СКА (0:2) и снова «Динамо» Минск (3:4 ОТ).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб провел в регулярном первенстве 15 встреч, в которых взял 17 очков. В таблице Восточной конференции он занял пятую позицию.

    С 8 по 14 сентября «Автомобилист» стрельнул четырьмя победами, после чего команде пришлось пережить 7 поражений в 6 играх.

    Все началось с матчей против «Авангарда» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ). Затем коллектив Билла Питерса раздавил «Динамо» Минск (7:3), а позже он уступил еще четырем соперникам.

    «Авто» пострадало от «Трактора» (1:2 Б), «Барыса» (4:5 ОТ), «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4). В двух последних матчах екатеринбуржцы были хороши. Они разнесли «Авангард» (5:2) и «Йокерит» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Автомобилиста» — 1.95.

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    К домашнему матчу с «Авто» ребята из Нижнекамска подходят в сомнительной форме, чего не скажешь про гостей предстоящего матча.

    В двух последних поединках екатеринбуржцы забили по 5 голов и обыграли соперников с форой в 3+ шайбы.

    Свою топовую игру парни Питерса продемонстрируют и в противостоянии с «Нефтехимиком». Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с форой -1 за 2.38.

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    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» разберется с «Нефтехимиком» на его льду?
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