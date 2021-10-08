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    «Сибирь» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Витязь»
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    Егор Воронков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 8 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Новосибирский клуб в 14 поединках чемпионата отобрал у соперников 11 очков, но на данный момент этого хватает лишь для девятой позиции на Востоке.

    Впервые в родных стенах в текущем сезоне «Сибирь» победила 20 сентября. Тогда «снеговики» скромненько обошлись с «Куньлунем» (1:0).

    А после победы над «Ред Стар» подопечные Андрея Мартемьянова пережили серию неудач, в ходе которой они влетели «Магнитке» (1:3), «Барысу» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ).

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    Прервать отрезок потерь «Сибири» удалось в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (3:1). Позже команда Мартемьянова крупно слилась «Торпедо» (0:3) и прибила «Динамо» Рига (3:1).

    «Витязь»

    Подольские ребята успели поучаствовать в 15 матчах сезона, в которых завоевали 13 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда идет десятой.

    В период с 4 по 20 сентября «Витязь» проиграл в семи встречах кряду, а вот 22 числа «богатырям» удалось размочить неприятную статистику, благодаря победе над «Локомотивом» (3:2).

    После встречи с «Локо» парни Юрия Бабенко оформили еще две победы. У себя дома «Витязь» припечатал «Амур» (4:1) и затащил поединок со СКА (6:5 Б).

    А вот в четырех последних матчах «Витязь» снова терял баллы. Уступили «богатыри» «Локомотиву» (1:4), «Куньлуню» (2:4), «Амуру» (1:2 Б) и «Адмиралу» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Витязя» — 2.88.

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    В своих четырех предыдущих матчах «богатыри» проиграли. Да и у «Сибири» совсем недавно была аналогичная серия.

    В Новосибирске игра пройдет между похожими командами, которые большую часть сезона страдают из-за потерь очков.

    В тяжелой зарубе набранные баллы не помешают каждому клубу. Но на фоне четырех проигранных матчей кряду гости будут чуть мотивированнее. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Витязя» в матче за 2.14.

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    «Сибирь» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на хоккей. Покончит ли «Витязь» со своей негативной серией?
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