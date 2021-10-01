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    Сколько шайб «Нефтехимик» способен забросить «Спартаку»?

    «Спартак» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Нефтехимик»
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    Лукаш Клок
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Представители Москвы в 12 играх сезона смогли завоевать 12 очков. На данном этапе чемпионата этого хватило для восьмой строчки в зачете Запада.

    Новый турнир «Спартак» встретил тремя победами дома, а в первой гостевой игре регулярки красно-белые уступили «Салавату Юлаеву» (1:2).

    После неудачного выезда в Уфу подопечные Бориса Миронова разгромили «Барыс» (4:1), а затем потерпели поражения от СКА (0:2) и ЦСКА (3:5).

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    Нестабильно «Спартак» продолжил выступать и дальше. В пяти последних матчах москвичи одержали только две победы. А в недавнем дерби команда крупно слилась «Динамо» (3:6).

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы провели в регулярке 11 матчей и заработали в них 11 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда расположилась на седьмой позиции.

    Старт чемпионата получился для «Нефтехимика» ярким. Обыграли «волки» «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2). Но в трех следующих встречах они уступили.

    Проиграла команда Олега Леонтьева «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» Мг (0:4) и «Трактору» (1:3). Немного разбавить серию потерь помог разгром «Витязя» (5:2).

    Продолжил «Нефтехимик» транжирить очки во встречах с «Сочи» (0:1) и «Спартаком» (2:3 ОТ). А после победы над «Адмиралом» (4:0) «нефтяники» слились «Динамо» Минск (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» букмекеры предлагают поставить за 1.78, ничья оценивается в 4.30, а успех «Нефтехимика» — в 3.84.

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    В столице красно-белые встретятся с равным по своим силам противником и будут пытаться победить, чтобы закрепиться на 8 строчке на Западе. Но беда в том, что «Спартак» в последнее время многовато пропускает.

    Минимум 3 шайбы москвичи вынимали в четырех из шести последних матчей. Гости данную статистику могут только ухудшить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2 за 2.21.

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    «Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Нефтехимик» способен забросить «Спартаку»?
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