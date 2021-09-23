В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

После девяти сыгранных матчей китайская команда имеет в своей копилке 4 очка, что делает ее всего лишь 11-й в турнирной таблице Восточной конференции.

Первые же беды посыпались на «Куньлунь» в дебютной игре, в которой «драконы» пострадали от «Нефтехимика» (1:5). А после сенсационной победы над «Ак Барсом» (4:3) пекинцы проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым счетом — 5:6.

Вторую удачную встречу в новой регулярке подопечные Айвана Занатты провели в Мытищах против «Сочи». В упомянутой игре «Куньлунь» затащил победу в серии буллитов (3:2 Б).

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После матча с сочинцами китайская команда пережила четыре поражения. В негативной серии «Куньлунь» оказался слабее «Автомобилиста» (1:5), «Салавата Юлаева» (1:5), «Трактора» (1:4) и «Сибири» (0:1).

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска заработал всего 3 очка в восьми поединках. Такие печальные показатели делают его последним в таблице Восточной конференции.

Влиться в новый сезон «Амуру» нормально не удалось. В пяти матчах «тигрята» проиграли. А стартовала данная серия с разгромного поражения от «Сочи» (0:4).

Еще позже подопечные Владимира Воробьёва слились «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Барысу» (2:3) и московскому «Динамо» (2:6).

Первую победу «Амур» оформил в поединке с «Северсталью» (3:2). А в двух последних играх хабаровчане уступили «Магнитке» (2:6) и СКА (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Амура» — 2.86.

В Мытищах местных любителей хоккея ждет противостояние команд, матчи которых в последнее время дарят много голов из-за слабой защиты обеих сторон.