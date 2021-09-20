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    Одержит ли «Магнитка» пятую победу подряд?

    «Адмирал» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Металлург» Мг
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    Михаил Пашнин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.70
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    «Адмирал»

    За семь матчей клубу из Владивостока удалось собрать 5 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он находится на восьмой позиции.

    Текущая регулярка началась для «Адмирала» с шести поединков без побед. В дебютной встрече «моряки» крупно проиграли «Спартаку» в гостях (1:4).

    Затем подопечные Александра Андриевского потеряли очки в матчах с «Авангардом» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северсталью» (2:3 ОТ) и «Металлургом» Мг (3:4 ОТ).

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    В первом домашнем матче сезона «Адмирал» встретился с «Динамо» Москва и проиграл столичным парням со счетом 3:5. Первую победу дальневосточный клуб отпраздновал в противостоянии с «Северсталью» (4:1).

    «Металлург» Мг

    В своих семи встречах магнитогорцы заработали 12 баллов, что позволяет им закрепить за собой вторую строчку в общекомандном зачете Востока.

    В новый чемпионат «Металлург» Мг влетел с двумя победами на выезде. «Сталеварам» удалось разгромить «Автомобилист» (6:2) и разделаться с «Барысом» (2:1).

    После визита в Казахстан подопечные Ильи Воробьева дома пострадали от «Салавата Юлаева» (2:7), а еще в трех матчах на своем льду «Магнитка» обыграла «Адмирал» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:0) и «Авангард» (7:4).

    На свой последний поединок «Металлург» Мг отправился в Хабаровск, где после первого периода проигрывал в две шайбы «Амуру». После перерыва «сталевары» сотворили камбэк и оформили крупную победу (6:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.84, на победу «Металлурга» Мг — за 1.76, в ничья оценивается в 4.44.

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    В четырех последних матчах «Магнитка» выиграла, трижды забив 4+ шайбы и оформив разницу в 3+ гола.

    Сейчас команда Ильи Воробьева находится в прекрасной форме, поэтому в поединке на «Фетисов-Арене» никаких проблем возникнуть не должно. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -1 за 1.97.

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    «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. Одержит ли «Магнитка» пятую победу подряд?
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