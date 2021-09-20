В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

За семь матчей клубу из Владивостока удалось собрать 5 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он находится на восьмой позиции.

Текущая регулярка началась для «Адмирала» с шести поединков без побед. В дебютной встрече «моряки» крупно проиграли «Спартаку» в гостях (1:4).

Затем подопечные Александра Андриевского потеряли очки в матчах с «Авангардом» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северсталью» (2:3 ОТ) и «Металлургом» Мг (3:4 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

В первом домашнем матче сезона «Адмирал» встретился с «Динамо» Москва и проиграл столичным парням со счетом 3:5. Первую победу дальневосточный клуб отпраздновал в противостоянии с «Северсталью» (4:1).

«Металлург» Мг

В своих семи встречах магнитогорцы заработали 12 баллов, что позволяет им закрепить за собой вторую строчку в общекомандном зачете Востока.

В новый чемпионат «Металлург» Мг влетел с двумя победами на выезде. «Сталеварам» удалось разгромить «Автомобилист» (6:2) и разделаться с «Барысом» (2:1).

После визита в Казахстан подопечные Ильи Воробьева дома пострадали от «Салавата Юлаева» (2:7), а еще в трех матчах на своем льду «Магнитка» обыграла «Адмирал» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:0) и «Авангард» (7:4).

На свой последний поединок «Металлург» Мг отправился в Хабаровск, где после первого периода проигрывал в две шайбы «Амуру». После перерыва «сталевары» сотворили камбэк и оформили крупную победу (6:2).

Прогноз и ставка

На победу «Адмирала» букмекеры предлагают поставить за 3.84, на победу «Металлурга» Мг — за 1.76, в ничья оценивается в 4.44.

В четырех последних матчах «Магнитка» выиграла, трижды забив 4+ шайбы и оформив разницу в 3+ гола.