ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой Карим Бензема Примера. «Атлетико» в гостях одолел «Эспаньол», «Реал» разгромил «Сельту» Франсуа КаманоРПЛ. «Локомотив» обыграл «Крылья», «Зенит» победил «Ахмат», «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • 23:52
    • Хет-трик Бензема позволил «Реалу» обыграть «Сельту»
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • 20:28
    • «Ливерпуль» набрал три очка в матче с «Лидсом»
  • 23:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
  • 22:52
    • Стосур и Шуай выиграли US Open в парном разряде
  • 20:06
    • Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах
    Все новости спорта

    «Динамо» Москва продолжит выигрывать крупно?

    «Адмирал» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик О'Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
    •

    «Адмирал»

    В пяти играх сезона команда из Владивостока заработала всего 3 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она расположена на 10-м месте.

    В новой регулярке «Адмирал» не победил ни разу. На старте чемпионата «моряки» в Москве влетели «Спартаку» (1:4), а затем провели добротный матч с «Авангардом», в котором они также уступили (3:4 Б).

    Самый кошмарный для парней Александра Андриевского поединок состоялся 6 сентября в Питере. В «Ледовом дворце» хоккеисты из Владивостока были просто раздавлены (2:9).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующей встрече «Адмирал» снова потерял очки, влетев «Северстали» (2:3 ОТ). А в игре 10 числа «моряки» оказались слабее «Металлурга» Мг (3:4 ОТ).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб поучаствовал в четырех играх и заработал максимум очков — 8. Благодаря таким результатам, он сумел возглавить таблицу Запада.

    Первая игра «Динамо» Москва состоялась на «ВТБ Арене». На глазах у любимых болельщиков подопечные Алексея Кудашова разбили «Динамо» Минск (4:1).

    Еще круче столичные парни выступили 5 сентября. В тот день «Динамо» Москва прибило «Сибирь» (4:0), а несколько дней спустя сине-белые раздавили «Авангард» (5:2).

    В минувшее воскресенье «Динамо» Москва провело первую игру сезона на чужом льду. Это был матч в Хабаровске. Там гости легко справились с «Амуром» (6:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Адмирала» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Динамо» Москва — 1.59.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команда Алексея Кудашова в четырех играх показала сумасшедшие результаты. В суммарно во всех поединках москвичи забили 19 голов.

    В каждой встрече они жестко прошлись по соперникам разного уровня. Снести сине-белые смогут и «Адмирал», который ни разу не выиграл. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Маден — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ястремская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Самсонова — Дои
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фогель — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.86
  • Прогноз на матч Гавр — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва продолжит выигрывать крупно?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры