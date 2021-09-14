В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

В пяти играх сезона команда из Владивостока заработала всего 3 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она расположена на 10-м месте.

В новой регулярке «Адмирал» не победил ни разу. На старте чемпионата «моряки» в Москве влетели «Спартаку» (1:4), а затем провели добротный матч с «Авангардом», в котором они также уступили (3:4 Б).

Самый кошмарный для парней Александра Андриевского поединок состоялся 6 сентября в Питере. В «Ледовом дворце» хоккеисты из Владивостока были просто раздавлены (2:9).

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В следующей встрече «Адмирал» снова потерял очки, влетев «Северстали» (2:3 ОТ). А в игре 10 числа «моряки» оказались слабее «Металлурга» Мг (3:4 ОТ).

«Динамо» Москва

Столичный клуб поучаствовал в четырех играх и заработал максимум очков — 8. Благодаря таким результатам, он сумел возглавить таблицу Запада.

Первая игра «Динамо» Москва состоялась на «ВТБ Арене». На глазах у любимых болельщиков подопечные Алексея Кудашова разбили «Динамо» Минск (4:1).

Еще круче столичные парни выступили 5 сентября. В тот день «Динамо» Москва прибило «Сибирь» (4:0), а несколько дней спустя сине-белые раздавили «Авангард» (5:2).

В минувшее воскресенье «Динамо» Москва провело первую игру сезона на чужом льду. Это был матч в Хабаровске. Там гости легко справились с «Амуром» (6:2).

Прогноз и ставка

Победа «Адмирала» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Динамо» Москва — 1.59.

Команда Алексея Кудашова в четырех играх показала сумасшедшие результаты. В суммарно во всех поединках москвичи забили 19 голов .

В каждой встрече они жестко прошлись по соперникам разного уровня. Снести сине-белые смогут и «Адмирал», который ни разу не выиграл. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3 за 1.97.