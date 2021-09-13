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    Все новости спорта

    «Нефтехимик» выиграет впервые в новом сезоне в гостях?

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.48) на хоккейный матч КХЛ 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Нефтехимик»
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    Марат Хайруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 13 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда после четырех сыгранных матчей имеет в своем кармане 6 баллов, которые позволяют ей занимать пятую строчку в Восточной конференции.

    На свой первый поединок сезона «Металлург» Мг отправился в Екатеринбург, где прошелся катком по местному «Автомобилисту» (6:2).

    После яркой игры на «Уралец-Арене» подопечные Ильи Воробьева сошлись с «Барысом» в Нур-Султане. В столице Казахстана «Магнитка» победила скромнее (2:1).

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    Первую потерю очков «Металлург» Мг пережил в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (7:2), а в последнем поединке «сталевары» одержали верх над «Адмиралом» (4:3 ОТ).

    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска провел в регулярке четыре матча и заработал в них шесть очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он занимает четвертое место.

    Ярко войти в новый сезон «Нефтехимику» удалось уже в первой игре. На глазах у своих болельщиков «нефтяники» спокойно разобрались с «Куньлунем» (5:1).

    Труднее подопечным Олега Леонтьева было в поединке с «Йокеритом». В родных стенах «Нефтехимик» пропустил первым, но все же сумел добыть волевую победу (4:2).

    В третьем матче «Нефтехимик» сошелся с «Сибирью». И снова нижнекамцы дважды спасали результат, а затем добили гостей из Новосибирска (4:2). Последняя игра с «Салаватом Юлаевым» закончилась для «нефтяников» поражением (1:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Нефтехимика» — 4.92.

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    «Магнитка» в регулярке стартанула неплохо, а вот у «нефтяников» был облом в их последней игре.

    Фактор домашней арены не сделает магнитогорцев фаворитами, а вот команда Олега Леонтьева вполне способна на гостевую сенсацию. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» или ничья за 2.48.

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    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» выиграет впервые в новом сезоне в гостях?
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