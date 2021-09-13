«Металлург» Мг
Магнитогорская команда после четырех сыгранных матчей имеет в своем кармане 6 баллов, которые позволяют ей занимать пятую строчку в Восточной конференции.
На свой первый поединок сезона «Металлург» Мг отправился в Екатеринбург, где прошелся катком по местному «Автомобилисту» (6:2).
После яркой игры на «Уралец-Арене» подопечные Ильи Воробьева сошлись с «Барысом» в Нур-Султане. В столице Казахстана «Магнитка» победила скромнее (2:1).
Первую потерю очков «Металлург» Мг пережил в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (7:2), а в последнем поединке «сталевары» одержали верх над «Адмиралом» (4:3 ОТ).
«Нефтехимик»
Хоккейный клуб из Нижнекамска провел в регулярке четыре матча и заработал в них шесть очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он занимает четвертое место.
Ярко войти в новый сезон «Нефтехимику» удалось уже в первой игре. На глазах у своих болельщиков «нефтяники» спокойно разобрались с «Куньлунем» (5:1).
Труднее подопечным Олега Леонтьева было в поединке с «Йокеритом». В родных стенах «Нефтехимик» пропустил первым, но все же сумел добыть волевую победу (4:2).
В третьем матче «Нефтехимик» сошелся с «Сибирью». И снова нижнекамцы дважды спасали результат, а затем добили гостей из Новосибирска (4:2). Последняя игра с «Салаватом Юлаевым» закончилась для «нефтяников» поражением (1:5).
Прогноз и ставка
Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Нефтехимика» — 4.92.
«Магнитка» в регулярке стартанула неплохо, а вот у «нефтяников» был облом в их последней игре.
Фактор домашней арены не сделает магнитогорцев фаворитами, а вот команда Олега Леонтьева вполне