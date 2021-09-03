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    «Трактор» сможет быстро прижать сибиряков?

    «Трактор» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Сибирь»
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    «Трактор» на предсезонке
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Сентября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    В прошлом сезоне челябинцы неплохо выступили в регулярке. Набрав 74 очка в 60 матчах, команда смогла финишировать в топ-5 рейтинга Востока.

    В плей-офф «Трактор» пересекся с «Салаватом Юлаевым». После удачной первой игры «мишки» потерпели четыре поражения кряду — 1:4.

    Перед стартом нового сезона «Трактор» получил неплохие усиления в составе и провел восемь товарищеских встреч, в шести из которых победил.

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    После матчей с «Авангардом» (6:3) и Россией Б (4:0) парни Гатиятулина проиграли «Авто» (3:4 ОТ), а затем хлопнули СКА (1:0), «Локо» (3:0), «Сибирь» (4:3) и «Автомобилист» (3:2 ОТ). Еще в одной зарубе с екатеринбуржцами «Трактор» был слабее (1:3).

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб из Новосибирска завершил прошлый регулярный сезон на девятом месте в таблице Восточной конференции с 58 баллами в 60 встречах.

    В межсезонье «Сибирь» захотела перемен в лучшую сторону, поэтому тренер Николай Заварухин покинул свой пост. Заменили его Андреем Мартемьяновым, с которым сибиряки провели 10 контрольных игр.

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  • 31/08/2021

    • Стартовала в товарищеских турнирах «Сибирь» с победы над «Юностью» Минск (2:1), а после поражения от минского «Динамо» (3:4 ОТ) хоккеисты из Новосибирска разнесли «Ак Барс» (3:0) и «Амур» (8:0).

    В других предсезонных поединках «Сибирь» слилась «Нефтехимику» (2:3 Б), разобралась с «Магниткой» (3:1), уступила «Авто» (0:1) и «Трактору» (3:4), победила «Локомотив» (3:2), а также влетела «Локо» в другой встрече (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Сибири» — 4.46.

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    На новый сезон у «Трактора» большие планы. Усиления в составе лишний раз свидетельствуют о намерениях челябинцев пройти как можно дальше.

    Для уверенности в собственных способностях ребятам Гатиятулина важно мощно стартануть в КХЛ. И домашний матч со средним соперником — это хороший шанс проявить себя. Наши прогноз и ставка — «Трактор» выиграет первый период за 2.27.

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    «Трактор» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» сможет быстро прижать сибиряков?
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