В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В прошлом сезоне челябинцы неплохо выступили в регулярке. Набрав 74 очка в 60 матчах, команда смогла финишировать в топ-5 рейтинга Востока.

В плей-офф «Трактор» пересекся с «Салаватом Юлаевым». После удачной первой игры «мишки» потерпели четыре поражения кряду — 1:4.

Перед стартом нового сезона «Трактор» получил неплохие усиления в составе и провел восемь товарищеских встреч, в шести из которых победил.

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После матчей с «Авангардом» (6:3) и Россией Б (4:0) парни Гатиятулина проиграли «Авто» (3:4 ОТ), а затем хлопнули СКА (1:0), «Локо» (3:0), «Сибирь» (4:3) и «Автомобилист» (3:2 ОТ). Еще в одной зарубе с екатеринбуржцами «Трактор» был слабее (1:3).

«Сибирь»

Хоккейный клуб из Новосибирска завершил прошлый регулярный сезон на девятом месте в таблице Восточной конференции с 58 баллами в 60 встречах.

В межсезонье «Сибирь» захотела перемен в лучшую сторону, поэтому тренер Николай Заварухин покинул свой пост. Заменили его Андреем Мартемьяновым, с которым сибиряки провели 10 контрольных игр.

Стартовала в товарищеских турнирах «Сибирь» с победы над «Юностью» Минск (2:1), а после поражения от минского «Динамо» (3:4 ОТ) хоккеисты из Новосибирска разнесли «Ак Барс» (3:0) и «Амур» (8:0).

В других предсезонных поединках «Сибирь» слилась «Нефтехимику» (2:3 Б), разобралась с «Магниткой» (3:1), уступила «Авто» (0:1) и «Трактору» (3:4), победила «Локомотив» (3:2), а также влетела «Локо» в другой встрече (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 1.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Сибири» — 4.46.

На новый сезон у «Трактора» большие планы. Усиления в составе лишний раз свидетельствуют о намерениях челябинцев пройти как можно дальше.