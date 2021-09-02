В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Большом» 2 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Клуб из Краснодарского края заработал 68 очков в 60 встречах прошлого сезона КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции сочинцы оказались десятыми.

Перед новой компанией в Лиге команда Евгения Ставровского приняла участие в восьми матчах. Вот только выиграть «Сочи» удалось всего раз.

На старте предсезонки парни Ставровского уступили «Автомобилисту» (2:3 ОТ) и СКА (0:3). А ту самую победу сочинцы одержали в игре против сборной России Б (3:2).

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В пяти следующих товарняках «Сочи» потерпел поражения. В этой серии «леопарды» уступили «Авангарду» (0:2), СКА (1:4), «Авангарду» (1:2), «Торпедо» (2:6) и «Северстали» (0:3).

«Амур»

Хабаровский клуб, как и сочинские ребята, также провел слабенький прошлый сезон. В 60 играх ему удалось набрать 55 баллов. В рейтинге Востока «тигры» оказались десятыми.

Перед началом нового сезона «Амур» провел десять товарняков (6 побед, 4 поражения). В этих матчах хабаровчане играли под руководством нового тренера.

Сергей Светлов покинул свой пост, а на его место пришел Владимир Воробьёв. На старте товарищеских турниров «Амур» обыграл «Спартак» (3:2) и «Динамо» Москва (2:1), после чего он уступил «Сибири» (0:8) и «Ак Барсу» (0:1).

В остальных встречах ребята Воробьёва успели прихлопнуть «Магнитку» (2:1), слиться «Нефтехимику» (1:4), одолеть «Спартак» (4:3 Б) и ЦСКА (3:2), проиграть «Динамо» Минск (2:3) и разобраться с «Витязем» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Амура» — 2.88.

В прошлом сезоне клубы из низов конференций пересеклись между собой дважды. Каждая из сторон по разу победила.