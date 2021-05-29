«Вегас»
В первом матче серии «Вегас» выглядел настырнее в нападении, но ни один из 42 бросков в створ не миновал вратаря. Сами же гости дотерпели до овертайма, а затем хозяева прозевали решающий момент (0:1 ОТ).
В трех следующих поединках «Вегас» был прекрасен. Сперва «Голден Найтс» победили на своем льду (3:1). Далее «отбросы» уверенно закончили две встречи в «Эксел Энерджи Центре» (5:2; 4:0).
Казалось, «Вегас» в ближайшее время оформит себе путевку в четвертьфинал. Однако в паре следующих матчей команда Питера Дебура
В регулярном первенстве коллектив из Невады оказался на втором месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках сезона ему удалось набрать 82 очка.
«Миннесота»
Противостояние с более грозным соперником гости из Сент-Пола начали с победы, вырванной при нулевом счете на 3-й минуте дополнительного времени (1:0 ОТ).
Во втором гостевом матче «Миннесота» смотрелась еще интереснее, однако была не такой точной и потерпела неудачу (1:3). Две серьезные осечки «Минни» допустила и дома (2:5; 0:4).
Однако команда Дина Эвансона
На своем льду «дикари» вытащили и шестую игру (3:0). Регулярный чемпионат «Миннесота» закончила на третьей строчке Западного дивизиона. В 56 матчах она одержала 75 баллов.
Прогноз и ставка
Победа «Вегаса» в заключительной игре серии оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Миннесоты» — 3.13.
«Вегас» совсем недавно был в шаге от выхода в 1/4, а теперь команду ожидает максимально нервозная встреча, где больше нельзя ошибаться.
В этой игре «отбросы» постараются внимательнее приглядывать за атакой гостей. «Миннесота» также не станет форсировать события в таком ответственном поединке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.99.