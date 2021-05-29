В седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 29 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В первом матче серии «Вегас» выглядел настырнее в нападении, но ни один из 42 бросков в створ не миновал вратаря. Сами же гости дотерпели до овертайма, а затем хозяева прозевали решающий момент (0:1 ОТ).

В трех следующих поединках «Вегас» был прекрасен. Сперва «Голден Найтс» победили на своем льду (3:1). Далее «отбросы» уверенно закончили две встречи в «Эксел Энерджи Центре» (5:2; 4:0).

Казалось, «Вегас» в ближайшее время оформит себе путевку в четвертьфинал. Однако в паре следующих матчей команда Питера Дебура ничего не добилась (2:4; 0:3).

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В регулярном первенстве коллектив из Невады оказался на втором месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках сезона ему удалось набрать 82 очка.

«Миннесота»

Противостояние с более грозным соперником гости из Сент-Пола начали с победы, вырванной при нулевом счете на 3-й минуте дополнительного времени (1:0 ОТ).

Во втором гостевом матче «Миннесота» смотрелась еще интереснее, однако была не такой точной и потерпела неудачу (1:3). Две серьезные осечки «Минни» допустила и дома (2:5; 0:4).

Однако команда Дина Эвансона не опустила руки . На «Т-Мобайл Арене» она нанесла всего 14 бросков в створ за час. Однако хорошая реализация (28.57%) помогла добыть жизненно важную победу (4:2).

На своем льду «дикари» вытащили и шестую игру (3:0). Регулярный чемпионат «Миннесота» закончила на третьей строчке Западного дивизиона. В 56 матчах она одержала 75 баллов.

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» в заключительной игре серии оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Миннесоты» — 3.13.

«Вегас» совсем недавно был в шаге от выхода в 1/4, а теперь команду ожидает максимально нервозная встреча, где больше нельзя ошибаться.

В этой игре «отбросы» постараются внимательнее приглядывать за атакой гостей. «Миннесота» также не станет форсировать события в таком ответственном поединке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.99.