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    Сможет ли Финляндия выиграть у Германии?

    Германия — Финляндия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на чемпионат мира по хоккею 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Финляндия
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    Финны еще ни разу не проигрывали в основное время на ЧМ-2021
    Сборная Финляндия сыграет против команды Финляндии в пятом туре группового этапа чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 29 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Германия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Немцы после четырех туров занимают второе место в своей группе, отставая от Финляндии на одно очко.

    При этом сборная Германии вполне могла бы сейчас лидировать, если бы не не проиграла Казахстану в предыдущем матче. За всю игру казахи нанесли лишь 15 бросков, но при этом умудрились забить три гола и победить команду, которая перед этим справилась с Канадой.

    На этот раз Германию подвела реализация, а также невнимательность в обороне. Все три гола ей забили при игре в равных составах.

    Помимо канадцев, немецкие хоккеисты легко обыграли Италию и Норвегию, забросив им в общей сложности 15 шайб.

    Финляндия

    Тем временем финны с 10 очками возглавляют группу B. И в этом нет ничего особенного. Как мы и говорили, эти ребята умеют добиваться результата любым составом.

    Как ни странно, но Финляндия тоже потеряла очки в матче с упертым Казахстаном.

    Правда, в отличие от немцев, «Суоми» уступили в серии буллитов. Результат сложно назвать справедливым, казахам банально повезло — их вратарь умудрился отразить больше 50 бросков.

    В остальных же матчах финны были убедительны. Команда Юкки Ялонена обыграла сборные США, Норвегии и Италии.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Финляндия еще ни разу на этом турнире не пропускала за матч больше двух шайб.

    Прогноз и ставка

    На Германию в этом матче можно поставить за 4.55, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Финляндии — за 1.62.

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    На финнов коэффициент не ахти, это очевидно. Они фавориты, но не настольно. Такой вывод можно сделать даже по двум предыдущим матчам этих сборных. На ЧМ-2018 и 2019 Финляндия не смогла обыграть немцев, которые с тех пор хуже играть точно не стали.

    Ставка — тотал заброшенных шайб больше 4,5 за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.75. Ставить на исход в этом матче опасно, чересчур непредсказуемая игра в этом плане.

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