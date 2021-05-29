Германия
Немцы после четырех туров занимают второе место в своей группе, отставая от Финляндии на одно очко.
При этом сборная Германии вполне могла бы сейчас лидировать, если бы не не проиграла Казахстану в предыдущем матче. За всю игру казахи нанесли лишь 15 бросков, но при этом умудрились забить три гола и победить команду, которая перед этим справилась с Канадой.
На этот раз Германию подвела реализация, а также невнимательность в обороне. Все три гола ей забили при игре в равных составах.
Помимо канадцев, немецкие хоккеисты легко обыграли Италию и Норвегию, забросив им в общей сложности 15 шайб.
Финляндия
Тем временем финны с 10 очками возглавляют группу B. И в этом нет ничего особенного. Как мы и говорили, эти ребята умеют добиваться результата любым составом.
Как ни странно, но Финляндия тоже потеряла очки в матче с упертым Казахстаном.
Правда, в отличие от немцев, «Суоми» уступили в серии буллитов. Результат сложно назвать справедливым, казахам банально повезло — их вратарь умудрился отразить больше 50 бросков.
В остальных же матчах финны были убедительны. Команда Юкки Ялонена обыграла сборные США, Норвегии и Италии.
Финляндия еще ни разу на этом турнире не пропускала за матч больше двух шайб.
Прогноз и ставка
На Германию в этом матче можно поставить за 4.55, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу Финляндии — за 1.62.
На финнов коэффициент не ахти, это очевидно. Они фавориты, но не настольно. Такой вывод можно сделать даже по двум предыдущим матчам этих сборных. На ЧМ-2018 и 2019 Финляндия не смогла обыграть немцев, которые с тех пор хуже играть точно не стали.
Ставка — тотал заброшенных шайб больше 4,5 за 1.70.
Также можно рассмотреть ставку на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.75. Ставить на исход в этом матче опасно, чересчур непредсказуемая игра в этом плане.