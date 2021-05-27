В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 27 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

На старте серии коллектив из Сент-Пола отправился в Лас-Вегас, где на «Т-Мобайл Арене» оказал жесткое давление на хозяев. Нулевой по результативности поединок дошел до овертайма, а уже в добавочном периоде «Минни» была сильнее (1:0 ОТ).

После хорошей встречи на чужом льду «Миннесота» слилась «отбросам» во второй игре (1:3). Далее в родных стенах «дикари» также дважды уступили «Вегасу» (2:5; 0:4).

Пятый матч серии, где все могло решиться окончательно, ребята Дина Эвансона провели качественно в обороне. За час игры «Минни» ударила всего 14 раз, а в свой створ получила 40 бросков. Высокой реализации — 28.57% хватило «Миннесоте» для победы (4:2).

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В регулярном чемпионате хоккейный клуб из Сент-Пола финишировал третьим в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах ему посчастливилось заработать 75 очков.

«Вегас»

Начало Кубка Стэнли команда из Парадайса встретила у себя дома. Она устроила напряженную зарубу с «Миннесотой», в которой единственная шайба залетела в овертайме (0:1 ОТ).

Во втором матче на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» сделал все, чтобы сравняться в серии. Это удалось совершить благодаря победе с комфортным перевесом (3:1).

В двух следующих встречах в «Эксел Энерджи Центре» подопечные Питера Дебура разгромили «Миннесоту» (5:2; 4:0), а в поединке, который мог стать решающим, только 2 удара «Голден Найтс» из 40 оказались результативными. Для победы таких показателей было мало (2:4).

В регулярном первенстве «Вегас» заработал 82 балла в 56 встречах. Чемпионат команда Дебура закончила на второй позиции в турнирной таблице Западного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Миннесоты» оценивается в 2.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Вегаса» — 2.20.

Если судить по итоговым результатам, то для «Вегаса» легче складывались поединки в гостях, где команда Дебура смогла одержать крупные победы.