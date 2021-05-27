«Миннесота»
На старте серии коллектив из Сент-Пола отправился в Лас-Вегас, где на «Т-Мобайл Арене» оказал жесткое давление на хозяев. Нулевой по результативности поединок дошел до овертайма, а уже в добавочном периоде «Минни» была сильнее (1:0 ОТ).
После хорошей встречи на чужом льду «Миннесота» слилась «отбросам» во второй игре (1:3). Далее в родных стенах «дикари» также дважды уступили «Вегасу» (2:5; 0:4).
Пятый матч серии, где все могло решиться окончательно, ребята Дина Эвансона провели качественно в обороне. За час игры «Минни» ударила всего 14 раз, а в свой створ получила 40 бросков. Высокой реализации — 28.57% хватило «Миннесоте» для победы (4:2).
В регулярном чемпионате хоккейный клуб из Сент-Пола финишировал третьим в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах ему посчастливилось заработать 75 очков.
«Вегас»
Начало Кубка Стэнли команда из Парадайса встретила у себя дома. Она устроила напряженную зарубу с «Миннесотой», в которой единственная шайба залетела в овертайме (0:1 ОТ).
Во втором матче на «Т-Мобайл Арене» «Вегас» сделал все, чтобы сравняться в серии. Это удалось совершить благодаря победе с комфортным перевесом (3:1).
В двух следующих встречах в «Эксел Энерджи Центре» подопечные Питера Дебура разгромили «Миннесоту» (5:2; 4:0), а в поединке, который мог стать решающим, только 2 удара «Голден Найтс» из 40 оказались результативными. Для победы таких показателей было мало (2:4).
В регулярном первенстве «Вегас» заработал 82 балла в 56 встречах. Чемпионат команда Дебура закончила на второй позиции в турнирной таблице Западного дивизиона.
Прогноз и ставка
Победа «Миннесоты» оценивается в 2.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Вегаса» — 2.20.
Если судить по итоговым результатам, то для «Вегаса» легче складывались поединки в гостях, где команда Дебура смогла одержать крупные победы.
В шестом матче, который способен подарить «отбросам» путевку в 1/4, «Голден Найтс» будут снова играть первым номером, а нападение «Миннесоты» они попытаются