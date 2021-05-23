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    Каким получится матч Канады и США?

    Канада — США. Прогноз и ставка (к. 2.23) на матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Канада — США
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    Адам Хенрик
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с США. Матч пройдет на «Арене Рига» 23 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада

    Сборная Канады, сама того не желая, подарила зрителям сенсацию, потерпев поражение от Латвии. При этом,«кленовые» не смогли забить ни единого гола, уступив всухую (0:2).

    В этом матче Канада нанесла 38 бросков в створ ворот, что практически в два раза больше, чем у Латвии (17). Кроме того, «листья» отразили 88.24% созданных шансов соперников, чего оказалось недостаточно.

    Групповой этап прошлого чемпионата мира Канада закончила на первом месте. Тогда в семи поединках команда Алена Виньо набрала 18 очков.

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    В плей-офф канадцы прошли Швейцарию в дополнительное время (3:2), а в полуфинале они раскатали Чехию (5:1). В финальной игре «кленовые» уступили Финляндии (1:3).

    США

    Представители Соединенных Штатов также начали чемпионат не очень удачно. Они навязали достойную борьбу Финляндии, однако все равно потерпели поражение (1:2).

    В дуэли с финнами США ударили в створ ворот 30 раз, что на 1 выстрел больше, чем у «львят», однако подвел Штаты процент реализации собственных шансов — 3.33%.

    Прошлый розыгрыш мирового первенства американцы также провели сомнительно. В группе A они финишировали на четвертой строчке, набрав 14 баллов в семи встречах.

    А в плей-офф США сразились с Россией в четвертьфинале. Эта игра была для «трехцветных» единственной в раунде на вылет, поскольку они оказались слабее (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа Канады оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу США — 3.18.

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    В первых своих играх в данном турнире обе команды не впечатлили. Их результативность также оставляет желать лучшего.

    Сборные, чьи топ-звезды сейчас заняты в Кубке Стэнли, не смогут пострелять друг другу слишком много голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.

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