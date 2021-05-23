В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с США. Матч пройдет на «Арене Рига» 23 мая. Начало встречи — в 20:15 мск. Канада — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Сборная Канады, сама того не желая, подарила зрителям сенсацию, потерпев поражение от Латвии. При этом,«кленовые» не смогли забить ни единого гола, уступив всухую (0:2).

В этом матче Канада нанесла 38 бросков в створ ворот, что практически в два раза больше, чем у Латвии (17). Кроме того, «листья» отразили 88.24% созданных шансов соперников, чего оказалось недостаточно.

Групповой этап прошлого чемпионата мира Канада закончила на первом месте. Тогда в семи поединках команда Алена Виньо набрала 18 очков.

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В плей-офф канадцы прошли Швейцарию в дополнительное время (3:2), а в полуфинале они раскатали Чехию (5:1). В финальной игре «кленовые» уступили Финляндии (1:3).

США

Представители Соединенных Штатов также начали чемпионат не очень удачно. Они навязали достойную борьбу Финляндии, однако все равно потерпели поражение (1:2).

В дуэли с финнами США ударили в створ ворот 30 раз, что на 1 выстрел больше, чем у «львят», однако подвел Штаты процент реализации собственных шансов — 3.33%.

Прошлый розыгрыш мирового первенства американцы также провели сомнительно. В группе A они финишировали на четвертой строчке, набрав 14 баллов в семи встречах.

А в плей-офф США сразились с Россией в четвертьфинале. Эта игра была для «трехцветных» единственной в раунде на вылет, поскольку они оказались слабее (3:4).

Прогноз и ставка

Победа Канады оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу США — 3.18.

В первых своих играх в данном турнире обе команды не впечатлили . Их результативность также оставляет желать лучшего.

Сборные, чьи топ-звезды сейчас заняты в Кубке Стэнли, не смогут пострелять друг другу слишком много голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.