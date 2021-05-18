Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Команда, представляющая столицу Штатов, закончила регулярный сезон на втором месте в таблице Восточного дивизиона с 77 баллами в копилке и разницей голов — 191:163.

В 56 играх «регулярки» «Вашингтон» победил 36 раз, 29 встреч закончились в пользу «Кэпс» в основное время. А под занавес чемпионата столичные ребята выиграли 4 поединка из 5.

Пару побед подопечные Питера Лавиолетта затащили в «Мэдисон Сквер Гарден», где прибили «Рейнджерс» (6:3; 4:2). А затем дома «Кэпс» успели проиграть «Филадельфии» (2:4).

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Позже «Вашингтон» взял верх над «Флайерз» (2:1 ОТ) и «Бостоном» (2:1). Удачно столичные завершили и матч против «Брюинз» в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ).

«Бостон»

В 56 матчах чемпионата НХЛ команда из Массачусетса смогла заработать 73 балла. Благодаря этому, она закончила сезон на третьем месте в зачете Восточного дивизиона.

В «регулярке» «Бостону» удалось победить в 33 встречах. «Брюинз» набирали очки в 65.2% своих выступлений. Но в конце сезона «мишки» трижды уступили в пяти поединках.

5 мая подопечные Брюса Кэссиди в Ньюарке влетели «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), прервав серию из четырех побед. А позже «Бис» разгромили «Рейнджерс» (4:0) и слились «рейнджерам» (4:5).

В последних матчах «регулярки» «Бостон» разобрался с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и не справился с «Вашингтоном» (1:2). Уступили «Брюинз» и в первом поединке Кубка Стэнли (2:3 ОТ).

Прогноз

Победа «Вашингтона» во втором матче Кубка Стэнли оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Бостона» — 2.34.

Иногда «Вашингтон» любит сливаться в плей-офф по своей вине, но в 1/8 финала этого сезона «Кэпс» стартанули уверенно.

Пока коллектив Лавиолетта играет дома, он попытается развить преимущество, однако «Бостон» — один из самых дисциплинированных клубов в обороне. Поэтому разгрома или крупного счета в столице снова не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.63.