«Вашингтон»
Команда, представляющая столицу Штатов, закончила регулярный сезон на втором месте в таблице Восточного дивизиона с 77 баллами в копилке и разницей голов — 191:163.
В 56 играх «регулярки» «Вашингтон» победил 36 раз, 29 встреч закончились в пользу «Кэпс» в основное время. А под занавес чемпионата столичные ребята выиграли 4 поединка из 5.
Пару побед подопечные Питера Лавиолетта затащили в «Мэдисон Сквер Гарден», где прибили «Рейнджерс» (6:3; 4:2). А затем дома «Кэпс» успели проиграть «Филадельфии» (2:4).
Позже «Вашингтон» взял верх над «Флайерз» (2:1 ОТ) и «Бостоном» (2:1). Удачно столичные завершили и матч против «Брюинз» в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ).
«Бостон»
В 56 матчах чемпионата НХЛ команда из Массачусетса смогла заработать 73 балла. Благодаря этому, она закончила сезон на третьем месте в зачете Восточного дивизиона.
В «регулярке» «Бостону» удалось победить в 33 встречах. «Брюинз» набирали очки в 65.2% своих выступлений. Но в конце сезона «мишки» трижды уступили в пяти поединках.
5 мая подопечные Брюса Кэссиди в Ньюарке влетели «Нью-Джерси» (3:4 ОТ), прервав серию из четырех побед. А позже «Бис» разгромили «Рейнджерс» (4:0) и слились «рейнджерам» (4:5).
В последних матчах «регулярки» «Бостон» разобрался с «Айлендерс» (3:2 ОТ) и не справился с «Вашингтоном» (1:2). Уступили «Брюинз» и в первом поединке Кубка Стэнли (2:3 ОТ).
Прогноз
Победа «Вашингтона» во втором матче Кубка Стэнли оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Бостона» — 2.34.
Иногда «Вашингтон» любит сливаться в плей-офф по своей вине, но в 1/8 финала этого сезона «Кэпс» стартанули уверенно.
Пока коллектив Лавиолетта играет дома, он попытается развить преимущество, однако «Бостон» — один из самых дисциплинированных клубов в обороне. Поэтому разгрома или крупного счета в столице снова не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.63.