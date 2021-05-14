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    Игра в Сент-Луисе снова не будет результативной?

    «Сент-Луис» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч НХЛ 14 мая 2021 года

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    «Сент-Луис» в домашней игре с «Миннесотой»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    В турнирной таблице Западного дивизиона хоккейный клуб из Миссури закрепился на четвертом месте. В 55 играх «регулярки» ему удалось заработать 61 балл.

    После ряда победных матчей «Сент-Луис» проиграл четыре встречи из семи в мае. Новый месяц начался для «музыкантов» с гостевого поражения от «Миннесоты» (3:4 ОТ).

    Далее «Сент-Луис» дважды встретился с «Анахаймом». В домашних поединках против «уток» подопечные Крэйга Беруби оказались сильнее (3:1) и потерпели поражение (2:3 Б).

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    Затем состоялся выезд в Неваду, где «ноты» пару раз слились «Вегасу» (3:4 ОТ; 1:4). В последних матчах «Сент-Луис» разобрался с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ) и разгромил «Миннесоту» (4:0).

    «Миннесота»

    Коллектив из Сент-Пола окончательно закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 55 поединках регулярного сезона он заработал 75 очков.

    В конце апреля «Миннесота» провела две встречи с «Сент-Луисом», в которых понесла потери (3:4; 4:5 ОТ). Но в третьей стыковой игре «дикари» смогли отквитать одно поражение (4:3 ОТ).

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    • После затяжного противостояния с «музыкантами» подопечные Дина Эвансона зарубились с «Вегасом». В поединках против «отбросов» «Минни» победила (6:5) и проиграла (2:3 ОТ).

    Еще в двух домашних матчах «Миннесота» принимала «Анахайм». В этих играх хозяева были сильнее (4:3 ОТ; 4:3 ОТ). Недавняя встреча завершилась для команды из Сент-Пола погромом в Миссури (0:4).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 2.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Миннесоты» — 2.44.

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    Их последняя очная встреча прошла в одну калитку. «Сент-Луис» настрелял в сетку «Миннесоты» 4 шайбы и сам отстоял на ноль.

    В последнем поединке регулярного первенства для команд ничего не поменяется, поэтому излишне выматывать себя они не станут. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.76.

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