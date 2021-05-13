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    «Миннесота» возьмет очки в «Энтерпрайз-центре»?

    «Сент-Луис» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Миннесота»
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    Маркус Фолиньо
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 13 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Мая 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.22
  • Ставка!
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    «Сент-Луис»

    В 54 матчах регулярного сезона хоккейный клуб из Миссури сумел заработать 59 баллов, благодаря чему он закрепил за собой четвертую строчку в Западном дивизионе.

    Конец апреля получился для «Сент-Луиса» удачным, поскольку команда добыла четыре победы кряду. Серия «музыкантов» началась с домашних поединков против «Колорадо» (5:3; 4:1).

    Затем в «Эксел Энерджи Центре» подопечные Крэйга Беруби дважды прихлопнули «Миннесоту» (4:3; 5:4 ОТ). 2 мая состоялась третья стыковая игра с «дикарями», в которой «ноты» оказались слабее (3:4 ОТ).

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    Позже «Сент-Луис» победил (3:1) и проиграл (2:3 Б) «Анахайму», после чего хоккеисты из Миссури слились «Вегасу» (3:4 ОТ; 1:4). В последнем матче «музыканты» хлопнули «Лос-Анджелес» (1:2).

    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола находится на третьем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. На ее счету имеется 75 баллов, добытых в 54 встречах регулярного чемпионата.

    С 14 по 25 апреля «Миннесота» порадовала болельщиков серией из семи побед в основное время. Однако концовку прошлого месяца «Минни» смазала из-за неудачных матчей с «Сент-Луисом» (3:4; 4:5 ОТ).

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    • Поквитаться с гостями из Миссури коллективу Джоэля Кенневилля удалось лишь в третьей стыковой игре (4:3 ОТ). Позже «дикари» победили (6:5) и уступили (2:3 ОТ) «Вегасу».

    Соперником «Миннесоты» в двух последних встречах оказался «Анахайм». Оба поединка в «Эксел Энерджи Центре» «дикари» затащили с одинаковым счетом в дополнительное время (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 2.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Миннесоты» — 2.27.

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    Теоретически «Минни» может рассчитывать на второе место на «Западе», однако для этого ей нужно вытаскивать матчи с «Сент-Луисом» и надеяться на то, что «Колорадо» дважды проиграет аутсайдерам дивизиона.

    Разумеется, шансов на такую развязку мало, но взять свое в гостях ребята Кенневилля попытаются. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» или ничья с коэффициентом 1.62.

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