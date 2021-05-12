В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Белл МТС» 12 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Коллектив из Манитобы, Канада, в 54 матчах регулярного сезона набрал 59 баллов. В зачете Северного дивизиона он находится на третьем месте. Команда опережает «Монреаль» на 1 балл.

Несмотря на свое удачное положение в рейтинге «Севера», «Виннипег» проиграл девять поединков из десяти последних. А с 18 апреля по 4 мая была серия из семи поражений.

В этом отрезке «Джетс» уступили «Эдмонтону» (0:3), «Торонто» (3:5; 1:4), снова «Эдмонтону» (1:6; 1:3), «Монреалю» (3:5) и «Оттаве» (1:2). Позже состоялась встреча с «Калгари», в которой «бомбардировщики» наконец-то победили (4:0).

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Однако радовалась команда Пола Мориса недолго, поскольку уже в двух следующих матчах она осталась без очков. Проиграл «Виннипег» «Оттаве» (2:4) и «Ванкуверу» (1:3).

«Ванкувер»

Канадский клуб из Британской Колумбии находится на седьмом месте в зачете Северного дивизиона. На данный момент он успел сыграть в 50 матчах и заработать в них 45 баллов.

У «Ванкувера», как и у «Виннипега», также недавно была не самая приятная серия из шести поражений. Она стартовала с неудачного выезда в Оттаву, где пережила две потери в матчах с «Сенс» (1:2; 3:6).

В следующих встречах подопечные Трэвиса Грина крупно слились «Торонто» (1:4; 1:5) и дважды влетели «Эдмонтону» (3:5; 1:4). А разбавить проигрыши «Накс» смогли в третьем стыковом поединке с «Ойлерз» (6:3).

Позже «Ванкувер» провел еще одну игру с «нефтяниками», в которой он снова уступил (3:4). В последнем поединке «Накс» одержали верх над «Виннипегом» (3:1).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 1.97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Ванкувера» — 3.26.

В этом поединке между собой сойдутся клубы, результаты которых в недавних матчах серьезно хромали. Но сейчас «Джетс» важно зацепиться за очки в оставшихся встречах.

От их итогового положения в таблице будет зависеть дальнейшая судьба в 1/8 финала Кубка Стэнли. Сами ребята Пола Мориса это прекрасно понимают. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» с коэффициентом 1.97.