В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет в «Хонда Центре» 1 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийский клуб из Анахайма провел в регулярном сезоне 50 матчей. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает последнее место с 37 очками в копилке.

Пару недель назад «Анахайм» провел две встречи с «Сан-Хосе» в «САП Центре». В обоих поединках «кряквы» добыли разгромные победы (4:0; 4:1).

После удачных матчей против «Шаркс» коллектив Далласа Экинса пережил пять поражений. Сперва на своем льду «утята» крупно влетели «Вегасу» (0:4; 2:5).

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Затем «Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4), снова оказался слабее «Вегаса» (1:5) и пострадал от «Кингз» (1:4). В последней игре «Дакс» поквитались с «королями» (3:2).

«Лос-Анджелес»

Другой коллектив из Калифорнии имеет в своем активе 42 балла, которые ему удалось накопить за 48 матчей «регулярки». В рейтинге Западного дивизиона «монархи» занимают седьмое место.

Последнюю встречу на чужом льду «Лос-Анджелес» провел 11 апреля. В тот игровой день «Кингз» одержали победу над «Сан-Хосе» в «САП Центре» (4:2).

В семи других поединках «Лос-Анджелес» выступил в родных стенах. Однако начали домашнюю серию «ферзи» печально, уступив «Вегасу» крупно (2:4; 2:6).

Затем подопечные Тодда Маклеллана разгромили «Анахайм» (4:1), после чего слились «Миннесоте» (2:4) и «Аризоне» (0:4). В двух недавних поединках «Лос-Анджелес» разбил (4:1) и влетел «Дакс» (2:3).

Прогноз

Победа «Анахайма» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Лос-Анджелеса» — 2.34.

Игры последних клубов Западного дивизиона получаются довольно результативными. В пяти очных матчах из шести в нынешнем сезоне соперники забивали суммарно 5+ шайб.

Ожидаем «верхового» исхода и от очередной дуэли немотивированных команд из одного штата. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.71.