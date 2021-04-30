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    Какой результативности ждать от игры лидеров Восточного дивизиона?

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Питтсбург»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    В 49 поединках чемпионата столичная команда смогла заработать 68 очков, благодаря чему она и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

    На своем льду «Вашингтон» проигрывал совсем недавно. Более того, это была встреча против последней команды дивизиона. В дуэли с «Баффало» «Кэпс» отлетели с крупным счетом (2:5).

    После неудачного приема гостей из Буффало подопечные Питера Лавиолетта провели четыре встречи на чужом льду, победив трижды. В одном из матчей «Кэпс» раскатали «Филадельфию» (6:3).

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    В следующей игре «Вашингтон» был разгромлен «Бостоном» (3:6), после чего он дважды разделался с «Айлендерс» (1:0 Б; 6:3). А когда их противостояние переехало в столицу, хозяева на «Кэпитал Уан Арене» одержали скромную победу в основное время (1:0).

    «Питтсбург»

    Команда из Пенсильвании провела в «регулярке» 50 матчей, в которых заработала 67 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает вторую строчку.

    17 и 18 апреля «Питтсбург» сыграл с «Баффало» в «КиБанк Центре». И если в одном поединке «Пенс» взяли верх (3:2), то в другом они потерпели неудачу (2:4). Эти игры пока были последними для «пингвинов» на чужом льду.

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    • Пять следующих матчей подопечные Майка Салливана провели в родных стенах. Четырежды кряду ребята из Пенсильвании смогли победить соперников в основное время.

    Три раза в ходе упомянутого отрезка «Питтсбург» прибил «Нью-Джерси» (7:6; 5:1; 4:1), а еще в одной встрече он одержал верх над «Бостоном» (1:0). Во второй стыковой игре с «Брюинз» «Пенс» уступили (1:3).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Питтсбурга» — 2.54.

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    Два самых результативных клуба Восточного дивизиона зарубятся между собой за лидерство в таблице. На выход в плей-офф данная встреча никак не повлияет, но принципиальные соперники готовы биться друг с другом только за победу.

    В четырех очных поединках из шести в текущем сезоне эти ребята забрасывали минимум 6 голов, поэтому ждем «верх» и в грядущем матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.72.

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