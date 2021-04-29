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    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2021 года

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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
  • 2
  • 2.18
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    «Монреаль»

    В турнирной таблице Северного дивизиона канадская команда из провинции Квебек находится на четвертом месте. В 47 встречах «регулярки» она набрала 51 очко.

    Последний раз «Монреаль» дома принимал «Торонто» 13 апреля. Тогда «Хабс» одержали верх (4:2). После упомянутой игры прошло еще восемь матчей, в пяти из которых «славные» уступили соперникам.

    15 и 17 апреля команда Доминика Дюшарма дважды зарубилась с «Калгари». В данном противостоянии она проиграла (1:4) и оказалась сильнее (2:1).

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    Далее «Монреаль» слился «Оттаве» (0:4) и «Эдмонтону» (1:4), но сумел хлопнуть «Ойлерз» во втором матче (4:3). В последних встречах «трехцветные» потерпели поражения от «Калгари» (2:4; 2:5) и смогли победить «Флеймз» (2:1).

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Северного дивизиона. За 48 матчей «регулярки» ей удалось накопить 65 зачетных баллов.

    После победы над «Оттавой» в игре 11 апреля (6:5) «Торонто» ожидала неприятная серия из пяти поражений подряд, которая началась со встречи с «Монреалем» (2:4).

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    • Позже на своем льду коллектив Шелдона Кифа слился «Калгари» (2:3 ОТ) и «Виннипегу» (2:5). А продолжилась полоса неудач гостевыми играми с «Ванкувером» (2:3 ОТ; 3:6).

    Прервался же негативный стрик лишь недавно. В двух матчах на «Белл МТС» «Торонто» встретился с «Виннипегом». В обоих поединках «листочки» добыли убедительные победы (5:3; 4:1).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Торонто» — 2.23.

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    После небольшой серии потерь коллектив Кифа наконец-то начал просыпаться. В скором времени «кабаны» оформят себе путевку в плей-офф.

    Поскольку команда из Онтарио вновь на ходу, она по делу считается фаворитом противостояния в «Белл Центре». Наши прогноз и ставка — «Торонто» не проиграет и обе забьют за 1.61.

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