В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «PPG Paint-арене» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Коллектив из Пенсильвании сумел выйти на первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 49 встречах регулярного чемпионата он заработал 67 очков.

Последний раз дома «Питтсбург» проигрывал 16 апреля. На своем льду «Пенс» уступили в принципиальном поединке с «Филадельфией» (1:2 Б).

После той встречи подопечные Майка Салливана дважды зарубились с «Баффало». В дуэли против аутсайдеров дивизиона «пингвины» по разу победили (3:2) и потерпели неудачу (2:4).

Все прогнозы на НХЛ

Четыре последних матча «Питтсбург» провел на «PPG Paint-арене». В каждой игре «Пенс» были сильнее оппонентов. Команда Салливана взяла верх над «Джерси» (7:6; 5:1; 4:2) и над «Бостоном» (1:0).

«Бостон»

Команда из Массачусетса провела в чемпионате 47 матчей и насобирала в них 60 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Бис» находятся на четвертой позиции.

После крупного поражения в игре с «Вашингтоном» 12 апреля (1:8) «Бостон» провел серию из шести победных встреч. Стартовала она с поединка против «Баффало» (3:2 Б).

Затем в «ТД Гарден» подопечные Брюса Кэссиди прибили «Айлендерс» (4:1; 3:0) и поквитались с «Вашингтоном» (6:3). А в паре гостевых матчей «Брюинз» разобрались с «Баффало» (0:2; 1:5).

В третьем поединке против «Сэйбрз» гости в «КиБанк Центре» оказались слабее (4:6). В последней игре «Бостон» минимально уступил «Питтсбургу» (0:1).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Бостона» — 2.39.

Чтобы спокойно выйти в плей-офф, «Бостону» не стоит терять очки в нескольких следующих встречах, включая и игру с клубом, который выбился в лидеры дивизиона.

Но «пингвины» на данном этапе «регулярки» выглядят очень солидно. На своем льду вторая по результативности команда не намерена сливаться. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит и обе забьют за 1.71.