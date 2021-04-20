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    Сможет ли ЦСКА сравняться в серии у себя дома?

    ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч финала Кубка Гагарина 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Авангард»
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    Андрей Локтионов
    Во втором матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Апреля 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В регулярном чемпионате столичная команда оказалась первой в Западной конференции, а в четвертьфинале она сразилась со «Спартаком». В московском дерби «кони» одержали четыре победы и легко затащили серию — 4:0.

    Намного тяжелее вышла для ЦСКА заруба против «Локомотива» в полуфинале «Запада». Их противостояние дошло до семи поединков. В решающей игре «армейцы» смогли добыть нужный результат (2:0), а сама серия закончилась со счетом — 4:3.

    Соперником москвичей в финале конференции оказался СКА. Армейское дерби подарило зрителям шесть матчей. На старте этой серии красно-синие добыли три победы (3:0; 2:0; 5:2).

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    Затем подопечные Игоря Никитина позволили питерцам отыграть два поражения (1:3: 2:3 ОТ). Но 12 апреля ЦСКА в «Ледовом дворце» хлопнул СКА (2:0) и прошел в финал Кубка Гагарина, где в первой же встрече он крупно влетел «Авангарду» (1:4).

    «Авангард»

    Команда из Омска в регулярном чемпионате заняла второе место в рейтинге Восточной конференции, а первым соперником в плей-офф оказался «Автомобилист».

    В противостоянии с екатеринбуржцами «Авангард» был хорош. «Ястребы» добыли четыре победы в пяти поединках и выиграли данную серию уверенно — 4:1.

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    • Труднее команде Боба Хартли было в полуфинале конференции, где с «Авангардом» бился «Металлург» Мг. Два мощных противника провели шесть матчей. В парочке последних омичи разнесли «Магнитку», а серия дала результат — 4:2 в пользу «ястребов».

    Финал «Востока» «Авангард» провел против «Ак Барса». В сумасшедшей серии путевка в следующий раунд разыгрывалась в седьмой встрече, где омичи были сильнее в овертайме (4:3 ОТ). Ну а последнюю битву в турнире ребята Хартли начали с крупной победы над ЦСКА (4:1).

    Прогноз

    Победа ЦСКА оценивается в 1.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Авангарда» — 4.24.

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    В первой игре «армейцы» нанесли 29 бросков в створ, 3.45% из которых стали тем единственным голом. А вот в защите московская команды сыграла непривычно плохо, позволив соперникам слишком многое впереди.

    Но во втором поединке «Авангарду» уже не будет так легко. Игорь Никитин сделает нужные выводы и попытается поправить ситуацию в серии перед выездом в Балашиху. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА за 1.82.

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