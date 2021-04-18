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    Сможет ли «Флорида» взять реванш у «Тампы»?

    «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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    «Флорида» в последней игре с «Тампой»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Тампа-Бэй»

    Хоккейный клуб из Тампы находится сейчас на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 43 играх «регулярки» он сумел заработать 60 очков.

    В начале этого месяца «Тампе-Бэй» удалось прервать серию из трех поражений благодаря домашней победе над «Коламбусом» (3:2), после которой хозяева на «Амали Арене» успели обыграть и «Детройт» (2:1).

    Но следующая встреча с «Ред Уингз» закончилась для ребят Джона Купера разгромным поражением (1:5). А еще в одном матче «молнии» не справились с «Коламбусом» (2:4).

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    Позже «Тампа-Бэй» взяла у «Блю Джекетс» реванш (6:4), а затем обыграла «Нэшвилл» (3:0). Во второй дуэли с «Предс» «молнии» были разбиты (2:7). В последнем поединке коллектив Купера разобрался с «Флоридой» (3:2 ОТ).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза успела провести в регулярном чемпионате 44 встречи, в которых она набрала 59 баллов. В рейтинге Центрального дивизиона «коты» занимают третью позицию.

    В конце марта и начале апреля «Флорида» выдала стрик из шести побед. Позитивная серия стартовала с двух гостевых поединков против «Далласа» (4:3 ОТ; 4:1).

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    • Затем «пантеры» расправились с «Детройтом» (4:1: 3:2 ОТ) и «Коламбусом» (5:2; 3:0), после чего команду ждал отрезок из трех поражений, в ходе которого коллектив из Санрайза влетел «Каролине» (2:5; 0:3) и «Далласу» (1:4).

    14 апреля состоялась еще одна битва с «шерифами». В ней подопечные Джоэля Кенневилля взяли верх в овертайме (3:2 ОТ). А в последнем поединке «Флорида» не справилась с «Тампой» (2:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Флориды» — 2.95.

    В предыдущем поединке принципиальных соперников «пантеры» уступили только в овертайме. А в основное время они даже статистически превосходили «Тампу» по броскам.

    Во втором матче подопечные Кенневилля поработают над реализацией и внимательнее начнут действовать в защите. Они не дадут противникам обыграть себя с крупной разницей. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» с форой +1 за 1.63.

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