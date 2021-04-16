В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы вышли на лед в 41 игре «регулярки». За все это время команда из Далласа заработала 42 балла. Сейчас она находится на шестом месте в таблице Центрального дивизиона.

В первом матче текущего месяца «Даллас» в гостях разделался с «Нэшвиллом» (4:1), благодаря чему «шерифам» удалось прервать серию из трех поражений.

В другом поединке «Даллас» одержал верх над «Каролиной» (3:2), но на следующий день подопечные Рика Боунесса уступили «ураганам» с минимальным счетом (0:1).

Все прогнозы на НХЛ

Позже «Даллас» проиграл «Чикаго» (2:4), а затем сумел взять у «Блэкхокс» реванш (5:1). В трех последних матчах техасцы прибили «Флориду» (4:1), влетели «Нэшвиллу» (2:3 Б) и слились той же «Флориде» (2:3 ОТ).

«Коламбус»

Команда из Огайо провела в «регулярке» 44 поединка. Сейчас она находится на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 39 баллами на счету.

В этом месяце «Коламбус» успел выйти на лед семь раз, но только в одной встрече «мундиры» победили. Сперва они в гостях не справились с «Тампой-Бэй» (2:3).

Затем «Блю Джекетс» дважды крупно влетели «Флориде» (2:5; 0:3). А единственную победу в апреле подопечные Джона Тортореллы одержали в игре с «Тампой» (4:2).

В трех последних матчах «Коламбус» снова терял очки. Уступили «мундиры» «Тампе» (4:6), а затем пару раз проиграли «Чикаго» у себя дома (3:4; 3:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Коламбуса» — 3.08.

В «Американ Эйрлайнс Центре» зрители увидят игру не самых сильных команд дивизиона. Но если «Даллас» в последнее время чуточку прибавил, то «Коламбус» только сбавляет обороты.

В дуэли с ослабленным соперников «шерифы» должны выступить ярко и на правах хозяев завладеть преимуществом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 за 1.69.