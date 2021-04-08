В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Команда из провинции Онтарио, Канада, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Северного дивизиона. В 39 играх регулярного сезона ей удалось заработать 55 баллов.

21 марта «Торонто» у себя дома всухую обыграл «Калгари» (2:0), благодаря чему прервалась серия «листочков» из трех поединков без побед.

После встречи с «Калгари» подопечные Шелдона Кифа победили «Оттаву» (3:2 ОТ) и «Эдмонтон» (4:3 ОТ). А в следующем матче с «Ойлерз» «кабаны» уступили (2:3 ОТ).

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В четырех последних поединках «Торонто» никому не проигрывал. Пару раз «листья» на чужом льду прихлопнули «Виннипег» (3:1; 2:1 Б) и «Калгари» (4:2; 5:3).

«Монреаль»

Канадский коллектив из провинции Квебек успел сыграть в 35 встречах регулярного первенства. В турнирной таблице Северного дивизиона он находится на четвертом месте.

Пять из шести последних поединков «Монреаль» провел у себя дома. В трех таких играх «Хабс» победили. Но в первом матче упомянутого отрезка красные уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ).

На следующий день состоялась еще одна встреча с «Ванкувером», в которой подопечные Доминика Дюшарма победили в серии буллитов (5:4 Б).

Позже «Монреаль» успел разгромить «Эдмонтон» (4:0), после чего был выезд в Оттаву, где «Хабс» раскатали одноименную команду (4:1). Затем на своем льду «славные» крупно влетели «Оттаве» (3:6) и взяли верх над «Эдмонтоном» (3:2 ОТ).

Прогноз

Победа «Торонто» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Монреаля» — 2.91.

Среди всех клубов дивизиона из зоны плей-офф у «Монреаля» самая низкая результативность, в то время как «Торонто» имеет вторую по надежности оборону.

Между собой эти команды встретились четырежды. В трех играх «Хабс» уступили. В стольких же матчах они забивали «листочкам» не более трех шайб. Не должны хозяева пропустить много и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» меньше 3 за 1.66.