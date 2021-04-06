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    В «ТД Гарден» развернется результативная битва?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
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    Чарльз МакАвой
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «ТД Гарден» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Бостон»

    После 34 матчей регулярного чемпионата команда из Массачусетса заработала 43 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертое место.

    Последний раз «Бостон» выступал в гостях 19 марта. В тот игровой день «медведи» разгромили «Баффало» (4:1), после чего они провели шесть встреч на своем льду.

    В домашнем отрезке команде Брюса Кэссиди удалось победить только три раза. А началась серия выступлений в «ТД Гарден» с поражения от «Айлендерс» (3:4 ОТ).

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    Далее «Брюинз» взяли верх над «Баффало» (3:2), а затем по разу уступили (0:1) и обыграли (5:4 Б) «Нью-Джерси». В двух встречах с «Питтсбургом» «Бостон» также крупно влетел (1:4) и разгромил соперников (7:5).

    «Филадельфия»

    Команда из Пенсильвании провела в регулярном чемпионате 36 матчей и заработала в них 39 очков. В рейтинге Восточного дивизиона она занимает пятую позицию.

    Однако с положительными результатами у «Филадельфии» сейчас беда. Недавно «летчики» пережили отрезок их четырех поражений, который начался с гостевой игры с «Айлендерс» (1:6).

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    • Еще в одном поединке против «островитян» оранжевые уступил на своем льду (1:2 ОТ). Позже подопечные Алена Виньо оказались слабее «Нью-Джерси» (3:4) и «Рейнджерс» (3:8).

    После четырех неудачных матчей «Флайерз» добыли две победы, обыграв «Рейнджерс» (2:1) и «Баффало» (4:3 ОТ). Но в недавних играх «Филадельфия» слилась «Сэйбрз» (1:6) и снова не справилась с «Айлендерс» (2:3 Б).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Филадельфии» — 3.50.

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    Обе команды сейчас далеки от идеальной формы. Однако явный спад виден у «Филадельфии». Коллектив Виньо не просто сдает матчи и теряет очки, но и терпит крупные поражения.

    В пяти играх из шести недавних в «ТД Гарден» «Бостон» 5 раз выступал результативно. Суммарный тотал доходил до 5 и больше голов. В грядущей встрече с проблемной «Филадельфией» заброшенных шайб также будет достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.

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