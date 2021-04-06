В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «ТД Гарден» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

После 34 матчей регулярного чемпионата команда из Массачусетса заработала 43 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертое место.

Последний раз «Бостон» выступал в гостях 19 марта. В тот игровой день «медведи» разгромили «Баффало» (4:1), после чего они провели шесть встреч на своем льду.

В домашнем отрезке команде Брюса Кэссиди удалось победить только три раза. А началась серия выступлений в «ТД Гарден» с поражения от «Айлендерс» (3:4 ОТ).

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Далее «Брюинз» взяли верх над «Баффало» (3:2), а затем по разу уступили (0:1) и обыграли (5:4 Б) «Нью-Джерси». В двух встречах с «Питтсбургом» «Бостон» также крупно влетел (1:4) и разгромил соперников (7:5).

«Филадельфия»

Команда из Пенсильвании провела в регулярном чемпионате 36 матчей и заработала в них 39 очков. В рейтинге Восточного дивизиона она занимает пятую позицию.

Однако с положительными результатами у «Филадельфии» сейчас беда. Недавно «летчики» пережили отрезок их четырех поражений, который начался с гостевой игры с «Айлендерс» (1:6).

Еще в одном поединке против «островитян» оранжевые уступил на своем льду (1:2 ОТ). Позже подопечные Алена Виньо оказались слабее «Нью-Джерси» (3:4) и «Рейнджерс» (3:8).

После четырех неудачных матчей «Флайерз» добыли две победы, обыграв «Рейнджерс» (2:1) и «Баффало» (4:3 ОТ). Но в недавних играх «Филадельфия» слилась «Сэйбрз» (1:6) и снова не справилась с «Айлендерс» (2:3 Б).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 1.92, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Филадельфии» — 3.50.

Обе команды сейчас далеки от идеальной формы. Однако явный спад виден у «Филадельфии». Коллектив Виньо не просто сдает матчи и теряет очки, но и терпит крупные поражения.

В пяти играх из шести недавних в «ТД Гарден» «Бостон» 5 раз выступал результативно. Суммарный тотал доходил до 5 и больше голов. В грядущей встрече с проблемной «Филадельфией» заброшенных шайб также будет достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.60.