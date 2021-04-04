Во втором матче финала «Запада» ЦСКА будет принимать СКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Свою плей-офф кампанию московская команда открыла столичным дерби со «Спартаком». Особых проблем в противостоянии с красно-белыми «армейцы» не испытали. Они добыли четыре победы подряд (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

А полуфинал конференции ЦСКА начал с поражения от «Локомотива» (0:2). Во втором домашнем поединке с «Локо» «кони» добыли убедительную победу (4:1), после чего удачно сыграли в Ярославле (2:1 ОТ).

Еще одна игра на «Арене-2000» завершилась для команды Игоря Никитина крупным поражением (0:3). Затем серия снова перекочевала в Москву, где столичный клуб одержал верх (3:2).

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Шестой поединок серии состоялся в Ярославле. В гостях ЦСКА уступил (1:2). Решилось же все в столице. На своем льду красно-синие добыли победу (2:0). Уверенно «кони» провели и первый поединок в финале конференции, прибив СКА (3:0).

СКА

Питерский коллектив в 1/4 финала «Запада» сразился с минским «Динамо». Серию против белорусской команды «армейцы» начали с трех побед подряд (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

Однако выход в следующий раунд пришлось отложить из-за поражения в четвертой игре (1:2). В решающем поединке СКА добыл нужный результат в дополнительное время (4:3 ОТ).

В полуфинале «Запада» подопечные Валерия Брагина встретились с «Динамо» Москва. В первом поединке питерцы уступили коллективу Крикунова крупно (1:4).

Но в четырех других матчах СКА оказался сильнее (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0). Финал конференции начался для команды Брагина с поражения от ЦСКА (0:3).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 3.96, а на победу СКА — 3.60.

Дебютную встречу финала конференции питерцы сдали всухую. Для команды Брагина это четвертое проигранное дерби в нынешнем сезоне.

В очередной встрече москвичи попытаются развить преимущество перед выездом в Санкт-Петербург. Однако, как и в большинстве последних очных матчей, высокой результативности ждать здесь не стоит. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.73.