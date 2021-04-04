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    Вторую игру на своем льду ЦСКА проведет удачно?

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2021 года

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    Иван Телегин
    Во втором матче финала «Запада» ЦСКА будет принимать СКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Свою плей-офф кампанию московская команда открыла столичным дерби со «Спартаком». Особых проблем в противостоянии с красно-белыми «армейцы» не испытали. Они добыли четыре победы подряд (1:0 ОТ; 5:1; 3:0; 3:1).

    А полуфинал конференции ЦСКА начал с поражения от «Локомотива» (0:2). Во втором домашнем поединке с «Локо» «кони» добыли убедительную победу (4:1), после чего удачно сыграли в Ярославле (2:1 ОТ).

    Еще одна игра на «Арене-2000» завершилась для команды Игоря Никитина крупным поражением (0:3). Затем серия снова перекочевала в Москву, где столичный клуб одержал верх (3:2).

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    Шестой поединок серии состоялся в Ярославле. В гостях ЦСКА уступил (1:2). Решилось же все в столице. На своем льду красно-синие добыли победу (2:0). Уверенно «кони» провели и первый поединок в финале конференции, прибив СКА (3:0).

    СКА

    Питерский коллектив в 1/4 финала «Запада» сразился с минским «Динамо». Серию против белорусской команды «армейцы» начали с трех побед подряд (4:2; 6:4; 4:3 ОТ).

    Однако выход в следующий раунд пришлось отложить из-за поражения в четвертой игре (1:2). В решающем поединке СКА добыл нужный результат в дополнительное время (4:3 ОТ).

    В полуфинале «Запада» подопечные Валерия Брагина встретились с «Динамо» Москва. В первом поединке питерцы уступили коллективу Крикунова крупно (1:4).

    Но в четырех других матчах СКА оказался сильнее (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0). Финал конференции начался для команды Брагина с поражения от ЦСКА (0:3).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью — 3.96, а на победу СКА — 3.60.

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    Дебютную встречу финала конференции питерцы сдали всухую. Для команды Брагина это четвертое проигранное дерби в нынешнем сезоне.

    В очередной встрече москвичи попытаются развить преимущество перед выездом в Санкт-Петербург. Однако, как и в большинстве последних очных матчей, высокой результативности ждать здесь не стоит. Наши прогноз и ставка — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.73.

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