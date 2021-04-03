ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом» Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
  • 11:09
    • Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР
  • 10:54
    • Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро
  • 09:59
    • «Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»
  • 08:11
    • Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Как много «Нью-Джерси» забьет дома «Вашингтону»?

    «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йеспер Братт
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата, набрав 31 очко. Но в таблице Восточного дивизиона пока трудно сдвинуться выше седьмой строчки.

    Во второй половине марта «Нью-Джерси» успел обыграть «Баффало» (3:2), после чего трижды встретился с «Питтсбургом». В затяжном противостоянии с «Пенс» «дьяволы» дважды победили (3:2; 2:1 ОТ), а между этими матчами было поражение (1:3).

    Завершив поединки с «пингвинами», команда Линди Раффа отправилась в Пенсильванию, где в «Веллс Фарго Центре» «Девс» расстроили «Филадельфию» (4:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В двух следующих играх «Нью-Джерси» остался без очков, сдавшись оба раза «Вашингтону» (3:4; 0:4). А в парочке матчей с «Бостоном» ребята из Ньюарка победили (1:0) и потерпели неудачу (4:5 Б).

    «Вашингтон»

    Команда из округа Колумбия провела в чемпионате 36 поединков, заработав за все это время 50 очков. На данный момент столичные ребята возглавляют Восточный дивизион.

    С 8 по 20 марта «Вашингтон» был непобедим. Его серия без поражений продлилась 7 матчей, а прервалась она в домашней встрече с «Рейнджерс» (1:3).

  • НХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
  • Сегодня

    • После потери очков в дуэли с «синерубашечниками» подопечные Питера Лавиолетта дважды сыграли с «Нью-Джерси» у себя дома, добыв парочку побед (4:3; 4:0).

    Затем «Кэпс» на своем льду одержали верх над «Рейнджерс» (5:4), а спустя несколько дней они уступили «рейнджерам» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:5). В недавней игре «Вашингтон» был разбит «Айлендерс» (4:8).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.01.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В шести очных встречах в нынешнем сезоне «Вашингтон» победил. Пять раз столичная команда решала все в свою пользу в основное время.

    Среди всех клубов Восточного дивизиона у «Девс» вторая по бедности атака, поэтому даже дома коллективу Линди Раффа не удастся настрелять в сетку «Кэпс» слишком много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 03.04.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.84.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры