В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата, набрав 31 очко. Но в таблице Восточного дивизиона пока трудно сдвинуться выше седьмой строчки.

Во второй половине марта «Нью-Джерси» успел обыграть «Баффало» (3:2), после чего трижды встретился с «Питтсбургом». В затяжном противостоянии с «Пенс» «дьяволы» дважды победили (3:2; 2:1 ОТ), а между этими матчами было поражение (1:3).

Завершив поединки с «пингвинами», команда Линди Раффа отправилась в Пенсильванию, где в «Веллс Фарго Центре» «Девс» расстроили «Филадельфию» (4:3).

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В двух следующих играх «Нью-Джерси» остался без очков, сдавшись оба раза «Вашингтону» (3:4; 0:4). А в парочке матчей с «Бостоном» ребята из Ньюарка победили (1:0) и потерпели неудачу (4:5 Б).

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия провела в чемпионате 36 поединков, заработав за все это время 50 очков. На данный момент столичные ребята возглавляют Восточный дивизион.

С 8 по 20 марта «Вашингтон» был непобедим. Его серия без поражений продлилась 7 матчей, а прервалась она в домашней встрече с «Рейнджерс» (1:3).

После потери очков в дуэли с «синерубашечниками» подопечные Питера Лавиолетта дважды сыграли с «Нью-Джерси» у себя дома, добыв парочку побед (4:3; 4:0).

Затем «Кэпс» на своем льду одержали верх над «Рейнджерс» (5:4), а спустя несколько дней они уступили «рейнджерам» в «Мэдисон Сквер Гарден» (2:5). В недавней игре «Вашингтон» был разбит «Айлендерс» (4:8).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.01.

В шести очных встречах в нынешнем сезоне «Вашингтон» победил. Пять раз столичная команда решала все в свою пользу в основное время.

Среди всех клубов Восточного дивизиона у «Девс» вторая по бедности атака, поэтому даже дома коллективу Линди Раффа не удастся настрелять в сетку «Кэпс» слишком много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 1.84.