В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Амали Арене» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Действующие обладатели Кубка Стэнли провели в новом сезоне 26 матчей и заработали в них 38 очков. В рейтинге Центрального дивизиона команда занимает второе место.

С 23 февраля по 5 марта «Тампа-Бэй» одержала шесть побед подряд. Трижды в этот период «молнии» встретились с «Каролиной» (4:2; 3:0; 3:1).

Затем подопечные Джона Купера дважды всухую прихлопнули «Даллас» (5:0; 2:0), а еще в одном поединке была победа над «Чикаго» (3:2 ОТ). В другом же матче с «Би-хокс» команда проиграла (3:4 Б).

Все прогнозы на НХЛ

Третий поединок с «Чикаго» «Тампа-Бэй» провела достойно (6:3), после чего она вырвала победу над «Детройтом» (4:3 ОТ). А во второй встрече с «крылышками» «молнии» остались без очков (4:6).

«Нэшвилл»

Коллектив из Нэшвилла сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата и набрал за все время 23 очка. В таблице Центрального дивизиона он идет шестым.

В марте «Нэшвилл» принял участие в шести встречах. В пяти поединках «хищники» проиграли. Сперва у себя дома «Смэшвилл» влетел «Каролине» (2:4).

Позже были матчи с «Флоридой» на «Бриджстоун Арене». В этом противостоянии подопечные Джона Хайнса оба раза оказались слабее (4:5; 2:6).

Затем «Нэшвилл» добыл победу над «Далласом» (4:3), после чего «Предс» дважды зарубились с «Каролиной» на «PNC-арене» и проиграли «Кейнс» (2:3 ОТ; 1:5).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.15, а на победу «Нэшвилла» — 4.94.

В весенних матчах команда Купера позволила себе дважды потерять очки. В одном из поединков она сенсационно уступила «Детройту». Но в родных стенах «молнии» чувствуют себя комфортно.

Последние три встречи на «Амали Арене» закончились победами хозяев с перевесом в 2+ гола. Уверенно этот коллектив должен сыграть и с «Нэшвиллом», который сейчас только и проигрывает. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 1.85.