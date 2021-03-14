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    «Тампа-Бэй» продолжит побеждать дома?

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч НХЛ 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
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    Тайлер Джонсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Амали Арене» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 4.80
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    «Тампа-Бэй»

    Действующие обладатели Кубка Стэнли провели в новом сезоне 26 матчей и заработали в них 38 очков. В рейтинге Центрального дивизиона команда занимает второе место.

    С 23 февраля по 5 марта «Тампа-Бэй» одержала шесть побед подряд. Трижды в этот период «молнии» встретились с «Каролиной» (4:2; 3:0; 3:1).

    Затем подопечные Джона Купера дважды всухую прихлопнули «Даллас» (5:0; 2:0), а еще в одном поединке была победа над «Чикаго» (3:2 ОТ). В другом же матче с «Би-хокс» команда проиграла (3:4 Б).

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    Третий поединок с «Чикаго» «Тампа-Бэй» провела достойно (6:3), после чего она вырвала победу над «Детройтом» (4:3 ОТ). А во второй встрече с «крылышками» «молнии» остались без очков (4:6).

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Нэшвилла сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата и набрал за все время 23 очка. В таблице Центрального дивизиона он идет шестым.

    В марте «Нэшвилл» принял участие в шести встречах. В пяти поединках «хищники» проиграли. Сперва у себя дома «Смэшвилл» влетел «Каролине» (2:4).

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    • Позже были матчи с «Флоридой» на «Бриджстоун Арене». В этом противостоянии подопечные Джона Хайнса оба раза оказались слабее (4:5; 2:6).

    Затем «Нэшвилл» добыл победу над «Далласом» (4:3), после чего «Предс» дважды зарубились с «Каролиной» на «PNC-арене» и проиграли «Кейнс» (2:3 ОТ; 1:5).

    Прогноз

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.15, а на победу «Нэшвилла» — 4.94.

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    В весенних матчах команда Купера позволила себе дважды потерять очки. В одном из поединков она сенсационно уступила «Детройту». Но в родных стенах «молнии» чувствуют себя комфортно.

    Последние три встречи на «Амали Арене» закончились победами хозяев с перевесом в 2+ гола. Уверенно этот коллектив должен сыграть и с «Нэшвиллом», который сейчас только и проигрывает. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 1.85.

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