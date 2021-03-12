В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В 26 играх регулярного первенства нью-йоркской команде удалось заработать 36 очков, благодаря чему она выбилась в лидеры турнирной таблицы Восточного дивизиона.

Последний раз «Айлендерс» проигрывали кому-либо в самом конце февраля. Это была домашняя встреча с «Питтсбургом» (3:4 ОТ).

В шести следующих играх «островитяне» только побеждали. Сперва они успели дать ответ «Питтсбургу» (2:0), после чего в Ньюарке хлопнули «Нью-Джерси» (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

Затем подопечные Барри Троца трижды зарубились с «Баффало». Во всех тех поединках «Айлс» разгромили оппонентов с одинаковым счетом — 5:2. А в последнем матче ребята с Бруклина обыграли «Бостон» (2:1 Б).

«Нью-Джерси»

Коллектив из Ньюарка находится на седьмой позиции в рейтинге Восточного дивизиона. Приняв участие в 22 поединках, он заработал 19 очков.

В семи недавних встречах «Нью-Джерси» проиграл шесть раз. Серия из частых потерь началась с двух домашних матчей против «Вашингтона» (2:5; 2:3).

После игр со столичным клубом «дьяволы» потерпели поражение от «Айлендерс» (1:2), а затем коллектив Линди Раффа дважды уступил «Рейнджерс» (1:6; 3:6).

Свои беды «Нью-Джерси» хоть как-то удалось разбавить скромной победой над «Бостоном» (1:0). Но в последнем поединке «Девс» влетели «Вашингтону» (4:5 ОТ).

Прогноз

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, ничья оценивается в 4.58, а победа «Нью-Джерси» — 3.88.

После выхода из карантина дела у «Джерси» пошли на спад. Теперь команда Раффа барахтается в нижней части таблицы без продвижения вверх.

Коллектив из Нью-Йорка же зацепился за лидерство и в марте пока идет без поражений. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» не проиграют и тотал меньше 6.5 за 1.70.