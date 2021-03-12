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    Игра в Нью-Йорке будет успешной для хозяев?

    «Айлендерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 12 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.35
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    В 26 играх регулярного первенства нью-йоркской команде удалось заработать 36 очков, благодаря чему она выбилась в лидеры турнирной таблицы Восточного дивизиона.

    Последний раз «Айлендерс» проигрывали кому-либо в самом конце февраля. Это была домашняя встреча с «Питтсбургом» (3:4 ОТ).

    В шести следующих играх «островитяне» только побеждали. Сперва они успели дать ответ «Питтсбургу» (2:0), после чего в Ньюарке хлопнули «Нью-Джерси» (2:1).

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    Затем подопечные Барри Троца трижды зарубились с «Баффало». Во всех тех поединках «Айлс» разгромили оппонентов с одинаковым счетом — 5:2. А в последнем матче ребята с Бруклина обыграли «Бостон» (2:1 Б).

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка находится на седьмой позиции в рейтинге Восточного дивизиона. Приняв участие в 22 поединках, он заработал 19 очков.

    В семи недавних встречах «Нью-Джерси» проиграл шесть раз. Серия из частых потерь началась с двух домашних матчей против «Вашингтона» (2:5; 2:3).

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    • После игр со столичным клубом «дьяволы» потерпели поражение от «Айлендерс» (1:2), а затем коллектив Линди Раффа дважды уступил «Рейнджерс» (1:6; 3:6).

    Свои беды «Нью-Джерси» хоть как-то удалось разбавить скромной победой над «Бостоном» (1:0). Но в последнем поединке «Девс» влетели «Вашингтону» (4:5 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, ничья оценивается в 4.58, а победа «Нью-Джерси» — 3.88.

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    После выхода из карантина дела у «Джерси» пошли на спад. Теперь команда Раффа барахтается в нижней части таблицы без продвижения вверх.

    Коллектив из Нью-Йорка же зацепился за лидерство и в марте пока идет без поражений. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» не проиграют и тотал меньше 6.5 за 1.70.

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    Прогноз и ставка на матч «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 12.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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