В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонская команда имеет в своем резерве 30 очков, заработанных в 23 матчах «регулярки». В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает четвертую строчку.

В последних четырех встречах с нью-йоркскими командами «Бостон» трижды проиграл. В конце февраля «Бис» крупно уступили «Айлендерс» (2:7) и «Рейнджерс» (2:6).

А в следующем матче с «рейнджерами» коллектив Брюса Кэссиди сам победил с большим перевесом (4:1). Далее «медведи» влетели «Вашингтону» (1:2 Б) и разбили столичную команду (5:1).

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Еще в одной игре в «ТД Гарден» «Бостон» с минимальным счетом сдался «Нью-Джерси» (0:1), после чего была очередная встреча с «Айлендерс», в которой «Брюинз» снова проиграли (1:2 Б).

«Рейнджерс»

Ребята с Манхэттена в 24 поединках регулярного первенства набрали 23 балла. В рейтинге Восточного дивизиона команда занимает шестое место.

Последние два матча с «Бостоном» получились результативными. В них было забито 5+ голов, но исходы встреч оказались разными. Сперва победили «Рейнджерс» (6:2), а затем — «Брюинз» (4:1).

После поединков с «Бостоном» подопечные Дэвида Куинна добыли три победы кряду. В ходе этой серии «рейнджеры» хлопнули «Баффало» (3:2) и «Нью-Джерси» (6:1; 6:3).

А в двух крайних встречах «Рейнджерс» остались без очков. Оба раза «синерубашечники» не смогли справиться с «Питтсбургом» (1:5; 2:4).

Прогноз

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.54, а на победу «Рейнджерс» — 3.64.

В регулярном первенстве эти соперники встречались между собой четыре раза. Трижды «Бостон» выходил победителем из противостояния.

Но в последнее время «Рейнджерс» прибавили. Несмотря на провальные поединки с «Питтсбургом», команда Куинна выглядит лучше, чем в начале сезона, благодаря чему она устроит зарубу с одним из лидеров «Востока». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.63.